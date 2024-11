Eva (16 ani) și Victor (17 ani), membri ai Boardului Copiilor din România sprijinit de UNICEF, participă pentru prima dată ca delegați ai României la Conferința ONU privind schimbările climatice – COP29, care are loc între 11-22 noiembrie 2024, la Baku, Azerbaidjan.

Delegația României este condusă de secretarul de stat Cristian Valer Beșeni și se alătură altor aproximativ 50 de copii și tineri din 11 țări din Europa și Asia Centrală. Participarea lor evidențiază importanța implicării tinerilor în politicile climatice.

România este prima țară din lume care, prin Legea nr. 272/2024, reglementează participarea copiilor în procesele decizionale din administrația publică. Această inițiativă asigură o voce tinerilor în probleme cruciale precum schimbările climatice.

Secretarul de stat Cristian Valer Beșeni a subliniat importanța colaborării internaționale și a acțiunilor concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, menționând impactul grav al schimbărilor climatice asupra copiilor, inclusiv în ceea ce privește sănătatea și siguranța lor.

Eva și Victor joacă un rol activ în conferință:

Participarea celor doi adolescenți la COP29 vine după lansarea Primei Declarații Naționale a Tinerilor privind Schimbările Climatice în cadrul Conferinței Locale a Tinerilor (LCOY) România, organizată la București. Documentul oferă soluții și propuneri ale tinerilor pentru combaterea crizei climatice, incluzând angajamente privind reducerea emisiilor și măsuri pentru protecția celor vulnerabili.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a evidențiat progresul României în educația climatică, precum și importanța consultării copiilor și tinerilor în elaborarea politicilor climatice.

„Copiii şi tinerii sunt cei mai buni aliaţi în lupta împotriva schimbărilor climatice şi, deoarece acestea continuă să afecteze grav vieţile şi bunăstarea copiilor din întreaga lume, implicarea lor în identificarea şi implementarea de soluţii care să atenueze şocurile climatice este din ce în ce mai importantă. România a început să implice copiii prin implementarea educaţiei climatice în şcoli, iar anul acesta am avut prima Conferinţă Locală a Tinerilor şi prima Declaraţie Naţională a Tinerilor privind Schimbările Climatice. Vom continua să implicăm copiii şi tinerii în politicile climatice şi la nivel local, central şi internaţional”, a declarat Mircea Fechet.

UNICEF a făcut un apel la liderii COP29 să acorde prioritate copiilor în strategiile climatice, având în vedere impactul disproporționat al crizei climatice asupra acestora. Printre cerințele organizației se numără:

Eva a atras atenția asupra riscurilor imediate ale schimbărilor climatice, punctând că această criză climatică „este imposibil de ignorat”.

Victor, la rândul său, a oferit o perspectivă personală asupra crizei. El a spus că în România a fost martor la inundații devastatoare care au distrus case și vieți.

„Sunt foarte îngrijorat de criza actuală a schimbărilor climatice, deoarece am simţit efectele dezastruoase ale acestora. Acum două luni, în România au avut loc inundaţii devastatoare. Au fost oameni care şi-au pierdut vieţile, alţii au pierdut casele şi sate întregi au fost inundate. Am simţit că trebuie să fac ceva şi am decis că trebuie să încerc măcar să ajut oamenii şi să le împărtăşesc poveştile”, a declarat Victor.