Potrivit unui act normativ aprobat de Executiv la finalul acestei săptămâni, valabilitatea voucherelor de vacanţă acordate în 2019 şi în 2020 a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2021.

Ionel Dancă susține că decizia a fost luată în contextul în care voucherele nu au putut fi utilizate din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru a limita răspândirea coronavirusului.

„Voucherele de vacanţă acordate în această perioadă care n-au putut fi utilizate ca urmare a măsurilor impuse de restricţii sanitare (…) vor putea fi utilizate până la sfârşitul anului viitor, până la 31 decembrie 2021, mai ales în contextul în care aşteptările sunt ca în primul trimestru al anului viitor efectele acestei pandemii să înceteze”, a afirmat, sâmbătă, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, într-un briefing de presă.

Ce prevede documentul

„Avand in vedere ca perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta emise in perioada martie – decembrie 2019 a fost prelungita pana la 31 mai 2021, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19, precum si faptul ca numarul cazurilor de infectati cu virusul SARS-CoV-2 este foarte crescut in continuare, este necesara prelungirea valabilitatii celor emise in perioada martie – decembrie 2019 si ianuarie – noiembrie 2020 pana la data de 31 decembrie 2021”, se arata in proiectul de OUG.

În același timp, conform documentului, acordarea, in perioada 1 iulie 2017 – 1 noiembrie 2020, a indemnizatiilor de vacanta sau a primelor de vacanta, dupa caz, sub forma voucherelor de vacanta, in valoare de 1450 lei s-a dovedit a fi o masura cu efecte benefice asupra industriei turismului din Romania incurajand un numar de circa un milion de salariati romani, din cadrul institutiilor de stat sau al societatilor in care statul este actionar unic sau majoritar, sa-si petreaca concediile in tara.

„Aceasta masura a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei COVID 19 asupra sectorului turistic, cetatenii romani posesori de vouchere de vacanta achizitionand pachete turistice in tara in perioadele in care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendata”, mai spun autoritatile.