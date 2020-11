În videoclipul postat pe pagina sa de Facebook, șeful DSU a vorbit despre motivul care a stat la baza eliberării acestui ordin care, pentru unii, a creat confuzie.

”Vreau să mă refer la un ordin pe care l-am dat ieri în privința primirii pacienților și a eliberării ambulanțelor de la UPU și camerele de gardă și să explic motivul care a stat în spatele emiterii acestui ordin care a fost prezentat de mai mulți într-un mod pozitiv și corect, interpretându-l corect, în sensul în care acesta a fost emis.

Având și unele persoane care au încercat să îl prezinte în sens negativ, să-mi trimită scrisori deschise și să-l prezinte drept un abuz pentru că încercăm să lăsăm medicii să primeasacă pacienții când ei nu mai au loc în camera de gardă.

Legea din România nu permite să închidem UPU și camerele de gardă. Chiar dacă suntem într-o situație de presiune maximă asupra UPU și asupra camerelor de gardă există proceduri care ne permit să adaptăm modul în care lucrăm acolo, greu, e adevărat, dar să ne adaptăm unei situații de aflux masiv de pacienți.”, spune Raed Arafat.

Ambulanțele nu pot fi blocate

Raed Arafat a mai precizat că în cazul în care UPU sau camerele de gardă ar fi închise, ambulațele ar avea o mare presiune pe umeri, fiind considerate o resursă de intervenție blocată. Pe lângă pacienții cu coronavirus și alți oameni ar avea de suferit de pe urma unei astfel de decizii.

”Asta este denumirea pe care o folosim în medicina de dezastre, dar în niciun caz nu putem să spunem s-a terminat, am închis poarta, am închis ușa și nu mai primim pe nimeni, stați în stradă sau căutați-va alt spital sau să spunem ambulanțelor care așteaptă că nu vă luăm bolnavii, mergeți și căutați voi spital, când o ambulanță dacă începe să se plimbe între spitale este o resursă de intervenție blocată de care avem nevoie și poate că altă persoană acasă are probleme grave, are urgențe grave sau un accident rutier la care nu putem să trimite o ambulanță din cauză că ea se plimbă între spitale pentru că un spital închide poarta, următorul închide poarta și tot așa trebuie să caute spitalul care să accepte pacientul.”, spune secretarul de stat Raed Arafat.

Ce dorește să sublinieze Raed Arafat

”Ordinul a clarificat situația asta pentru că oridinul aplică ce spune legea și explică ce nu putem face în acest moment, indiferent ce presiune avem asupra noastră. De subliniat este următorul aspect, ca să înțeleagă lumea de ce suntem aici.

Înaintea pandemiei, noi vedeam în UPU în jur de 12-14 chiar 15 mii de cazuri pe zi, multe dintre ele fiind urgențe majore, urgențe care aveau nevoie de îngrijiri medicale dar existau și cazurile care nu reprezentau o urgență majoră. În perioada pandemiei, și din cauza mobilității mai scăzue a populației, și din cauza accidentelor de circulație pe o anumită perioadă, am ajuns la o medie de 7-8 mii de cazuri pe zi în loc de 15 mii de cazuri pe zi dar s-a schimbat profilul cazurilor.

Înainte aveam cazuri ușoare pe care le puteam rezolva rapid, cazuri complexe pe care le rezolvam și le internam în spital. Acum avem cazuri complexe, cazuri care pun probleme și provocări pe care nu le-am înainte, cazuri care nu pot fi internate fără un test, cazuri cu pacienți care au nevoie de intubație dar, pe lângă ei, și cazurile celelalte.

Diferența este că în această perioadă foarte mulți pacienți pozitiv cu COVID rămân perioade îndelungate în interiorul UPU. De aici vine această presiune pe UPU și pe camerele de gardă.

Una este să evaluezi, să triezi, să testezi, alta este să ții bolnavul în spațiile UPU pentru o zi, uneori chiar 2-3, pentru că nu i se găsește loc sau pentru că testul nu a venit și nu se poate interna până nu vine testul într-un spațiu cu alți pacienți.”, spune acesta.

Se caută soluții

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat că a avut o întâlnire cu colegii de la UPU București pentru a căuta noi soluții pentru ca presiunea pusă pe medici să se diminueze. Mai mult decât atât, acesta a menționat că astfel de întrevederi se vor face și cu cei de la UPU la nivel național.

”Această presiune a creat o problemă de capacitate și o problemă de spațiu la UPU și la camerele de gardă. Plus prezentare unui număr mare de pacienți chiar dacă noi i-am sfătuit pe cei asimptomatici să nu mai meargă la spital dar încă se ajunge acolo.

Azi am avut o întâlnire cu colegii de la UPU București și am discutat cu ei în mod clar, care sunt măsurile și ce propuneri au pentru îmbunătățirea situației. Am început oricum să creștem capacitatea fizică a UPU, fie prin a pune posturi medicale avansate lângă UPU pe care să le folosim, și asta s-a făcut la Pantelimon, sau să încercăm să găsim spații tampon în interiorul spitalului, care să vine în spijinul colegilor de la UPU, care să ducă bolnavii care sunt în așteptare în aceste spații.”, spune acesta.

O nouă soluție se va aplica de săptămâna viitoare

Raed Arafat a mai precizat că se va trece la testarea pacienților cu un alt tip de test pentru a vedea dacă acesta va ajuta la reducerea presiunii de le UPU și de la camerele de gardă. Testele utilizate în prezent dau un rezultat în maxim 24 de ore, în timp ce noile teste vor avea un răspuns în maxim 20 de minute.

”Una dintre soluțiile pe care încercăm să le introducem, poate chiar de săptămâna viitoare, este testarea rapidă în UPU pentru pacienții simptomatici și să stabilim care este demersul mai departe. Am comandat un număr de teste și vom vedea ce impact vor avea asupra UPU și dacă vor reuși să scadă presiunea.

Ordinul nu are nimic ciudat în el, doar reîntărește ce prevede legea și să explice clar anumite măsuri care trebuie să fie luate sau nu pot fi luate.”, a mai spus acesta.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alex Nicodim