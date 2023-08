Așadar, pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au fost înregistrate două dosare penale, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de sâmbătă au avut loc două explozii.

Dosarele au fost deschise ca urmare a sesizărilor sesizărilor din oficiu, potrivit informațiilor transmise de DNA într-un comunicat.

DNA informează că nicio persoană nu are calitatea de suspect în acest moment

„Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă (‘in rem’), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, a transmis DNA.

Conform informațiilor menționate în comunicatul respectiv, această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală.

Patronul staţiei GPL din Crevedia a oferit mai multe informații

Amintim că Ionuț Doldurea, cel care conduce Flagas SRL, stația de gaz care a explodat în Crevedia, a făcut prima declarație despre tragicul incident care a avut loc în weekend. Proprietar este și Cosmin Stîngă

Cei doi au vorbit luni, 28 august 2023, despre nefericitul incident. Ei se declară „cu prioritate preocupați în aceste zile de situația victimelor”, fiind „încercați de nespusă mâhnire”.

„La nivelul companiei și la nivel personal, ca administratori ai acesteia, căutăm sa identificăm cu rapiditate și eficiență soluții concrete care să sprijine persoanele în suferință și efortul autorităților, și care să completeze mobilizarea impresionantă și angajamentul pe care deja mulți oameni de bună credință le-au dovedit fără ezitare”, au transmis cei doi într-un comunicat.

De asemenea, cei au subliniat că vor evita să facă declarații de presă, iar „comunicările vor fi rare și reținute”.