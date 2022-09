Informația momentului despre divorțul dintre Toni Iuruc și Simona Halep. Omul de afaceri confirmă că se va despărți de soția sa după mai puțin de un an de căsătorie.

Mai exact, acesta susține că a ajuns la un acord comun cu Simona Halep privind separarea. Totodată, el a adăugat că aceasta va fi ultima sa ieșire publică.

Toni Iuruc adaugă că avocații săi se vor ocupa de toate cele necesare, iar separarea va fi una cât se poate de civilizată.

Toni Iuruc confirmă divorțul de Simona Halep

„Am hotărât de comun acord cu Simona să ne despărțim! Nu mai insistați, este ultima mea ieșire publică. De restul se vor ocupa avocații în cel mai civilizat mod cu putință”, a declarat Toni Iuruc, citat de Fanatik.

Menționăm faptul că anunțul divorțului vine cu doar două luni înainte ca Toni Iuruc și Simona Halep să își organizeze petrecerea de nuntă și cununia religioasă. Cei doi s-au cununat civil anul trecut în toamnă.

Divorțul este unul surprinzător în condițiile în care în urmă cu ceva timp, sportiva părea extrem de încântată de relația pe care o are cu Toni Iuruc.

Simona Halep, despre căsnicia cu Toni Iuruc

Simona Halep declara atunci că soțul ei o susține în carierei ei de tenis și de asemenea, că viața ei a devenit mult mai frumoasă de când cei doi s-au cunoscut.

Tot atunci, Halep mai preciza că își dorește să aibă și copii alături de Toni Iuruc, însă preferă să mai aștepte puțin.

„Soțul meu mă susține în cariera de tenis. Sunt fericită în viața personală, de când l-am întâlnit pe Toni. Ne potrivim perfect. Se potrivește personalității mele, e puțin mai în vârstă și îmi înțelege toate toanele. În general, jucătorii de tenis au toane.

E ușor la academie. Toni vine aici în weekend-uri, are la rândul lui muncă de făcut acasă, iar timpul petrecut împreună e perfect și mă ajută să continui cu tenisul. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aștepta puţin, pentru că am această plăcere (n.r. – tenisul) la care nu vreau să renunț.”, spunea Simona Halep, pentru Tennis Majors.