Soția deputatul AUR Dumitru Focșa, care a fost bătută de acesta în fața copilului lor, a anunțat că va divorța. Aceasta a făcut primele declarații după incident și a anunțat că a părăsit domiciliul conjugal. Femeia a declarat că de-a lungul celor 13 ani de căsătorie nu s-a ajuns niciodată la un astfel de comportament din partea soțului său, deputatul Dumitru Focșa.

Soția deputatului AUR a povestit despre incidentul abuziv

„Este prima dată când a fost ceva mai grav, dar incidente și conflicte în familie au mai fost de-a lungul celor 13 ani de când suntem împreună. Nu a fost ceva peste care să nu putem să trecem, dar acum a fost ceva mai grav. Un om este violent din fire și să-l determine orice conflict. În cazul nostru poate a fost un cumul de mai mulți factori cu un consum de alcool, stres, nu știu.

El are o fire mai impulsivă, dar acum, de data asta, s-a întâmplat într-un context în care s-au acumulat mai mulți factori. A cedat nervos. Sigur că eu consider că nu trebuie să se ajungă niciodată la așa ceva. De aceea am făcut toate demersurile legale, de aceea voi demara și procedura de divorț. Am părăsit domiciliul. Copilul este cu mine, se va urma și în privința copilului tot procedura legală, autoritățile își vor face datoria. Și în acest caz am fost ajutată, a fost consiliată, deci urmează să fiu în continuare consiliată.”, a susținut soția deputatului AUR.

Femeia a explicat și de ce nu a cerut ordin de restricție împotriva soțului său

„În ultimii 2 ani au fost mereu nemulțumiri legate de lipsa timpului petrecut împreună, de lipsa implicării în problemele de familie, de diverse. Sunt probleme personale, nu vreau se le discut public.”, a declarat soția deputatului AUR, Dumitru Focșa, pentru Antena 3 CNN.

De asemenea, ea a explicat și de ce nu a cerut ordin de restricție împotriva soțului său care a abuzat-o fizic. „Am considerat că nu este necesar atâta timp cât eu plec, părăsesc domiciliul conjugal și mă mut la casa mamei mele, la Brăila, și aici îmi voi continua viața de acum înainte. Deci am considerat că nu am nevoie de acest ordin de protecție.”, a explicat femeia.

Reacția deputatului AUR cu privire la incident

„Da, de când am intrat în politică, viața noastră în familie s-a schimbat covârșitor de mult. Timpul cu familia nu-l mai pot aloca ca atunci când reveneam dupa 2-3 luni de contract pe mare și stăteam zi de zi acasă 2-3 luni. Da, suntem fiecare la a doua căsătorie din 2010. Atât eu cât și soția, avem câte un băiat. Al meu, este de 30 de ani și a ales meseria mea. Cu al soției, baiatul de 21 de ani, ne zbatem să depășim prin tratament medicamentos și terapie, o tulburare obsesiv compulsivă ce-l chinuie de peste 3 ani. Pe lângă acești doi copii ai noștri, mai avem o fetiță, Naomi Andreea, luată în plasament de la vârsta de 2 luni, din 2013, pentru care am demarat un proces de adopție.”, a scris Dumitru Foșca pe pagina sa de Facebook.

„Dacă conducerea AUR îmi va cere să-mi dau demisia din Parlamentul României, o voi face spre binele colegilor mei și al românilor care cred în AUR (…) Închei, cu scuzele de rigoare pentru repetiția comisă intenționat, prin a vă asigura pe toți de regretul meu pentru cele petrecute! Nu doar că imaginea AUR a fost pătată prin mine, fapt pentru care sunt gata să renunț la poziția mea de deputat dacă AUR o va cere, dar regret modul defectuos prin care am gestionat atâtea probleme survenite pe parcurs în casa mea.”, a conchis Dumitru Foșca.