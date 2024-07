Povestea unei bijuterii este fascinantă. Diamantele, zice o vorbă, sunt cei mai buni prieteni ai femeilor. Așa o fi, dar perlele ce au? Ați văzut ce adaos de mister și feminitate aduce un colier de perle unei ținute de seară?

Pe asta mizează și Diva Pearls, un business despre eleganță despre care a scris infofinanciar.ro.

Ana Tomescu este de fapt avocat, o profesie liberă și independentă, unde este înconjurată mereu de oameni. În aceeași măsură, Ana este pasionată de călătorii și dintr-una dintre acestea s-a întâlnit cu întruchiparea marină a eleganței: perlele.

Frumusețe și rafinament

”Brandul Diva Pearls a fost conceput după o călătorie în Asia (2018), cea mai mare piață de perle din lume. Inspirată de grandoarea și feminitatea perlelor, mi-am dorit un brand concentrat pe crearea unor bijuterii care să îmbine tradiția și eleganța clasică, cu stilul contemporan”, ne-a mărturisit Ana.

Bineînțeles, conceptul din spatele Diva Pearls se axează pe eleganța și rafinamentul perlelor de calitate, îmbinate cu designul contemporan și metalul prețios, aurul.

Apoi, psihologi celebri susțin că bijuteriile pot influența starea de bine și feminitatea în mai multe feluri. În primul rând, purtarea unei bijuterii preferate poate ridica moralul și încrederea în sine, contribuind la o stare de bine generală. Dar, bijuteriile pot servi ca o formă de exprimare personală și pot accentua feminitatea unei femei, oferindu-i un sentiment de încredere.

La Diva Pearls, astea sunt principalele direcții.

La Diva Pearls, tennis e în top

”Cele mai vândute bijuterii sunt brățările și colierele tennis cu perle. Bijuteriile tennis cu diamante au făcut istorie, însă cele cu perle sunt o noutate și sunt creații unice ale brandului Diva Pearls, cu un design unic și rafinat”, ne spune Ana Tomescu.

Pentru a lămuri un pic lucrurile, brățările și-au primit numele în 1987, după un incident petrecut la US Open în acel an. Jucătoarea Chris Evert și-a pierdut brățara cu diamante în timpul unui meci. Oficialii au oprit meciul în timp ce Evert căuta brățara pierdută, iar spectatorii din arenă și cei de acasă urmăreau cu nerăbdare.

Ce definește o brățară de tenis este designul său unic. Brățările de tenis sunt formate dintr-o singură linie de diamante, toate identice în culoare, dimensiune, tăietură și claritate. Evert era bine cunoscută pentru purtarea acestui tip specific de brățară, iar datorită acestui eveniment foarte mediatizat, ele au început să fie cunoscute sub numele de brățări de tenis.

”Inspirația acestor bijuterii au fost clientele noastre, femei ce și-au dorit să fie diferite, iar într-o lume a diamantelor au ales perlele”, susține proprietara Divas Pearls.

Businessul merge bine

Investiția inițiala a fost de aproximativ de 10.000 euro. Desigur, apoi s-a investit constant.

”Investim constant în marketing și promovare brand. Reclama noastră este bijuteria în sine, cei ce achiziționeaza un produs Diva Pearls se întorc mereu pentru a doua achiziție, ceea ce ne determină să afirmăm obiectiv că suntem apreciați pentru calitate și modele deosebite de bijuterii cu perle”, declară Ana Tomescu.

În afara magazinului online, Diva Pearls are deschise și două showroom-uri, unul în Slatina și altul în Brașov. Una peste alta, pentru anul 2024, se estimează o cifră de afaceri de 250.000 – 300.000 euro. De asemenea, valoarea unui bon mediu este de aproximativ 2000 lei.

În plus, brandul Diva Pearls este în ascensiune de la an la an. Semn că femeile iubesc bijuteriile valoroase și încep să renunțe la cele placate cu aur. Preferă să investească în bijuterii premium ce nu își pierd valoarea în timp.