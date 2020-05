Fanii celebrului reality show Asia Express, difuzat de Antena 1, ar putea primi o veste proastă în curând. Emisiunea prezentată de Gina Pistol ar putea fi suspendată în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat surse din cadrul televiziunii pentru Click!.

“Se lucrează la tot felul de itinerarii, dar dacă nu se deschid granițele, nu ai cum să filmezi. Pregătirile și documentarea despre orașe, obiceiuri, mâncăruri și istorie durează foarte mult, trebuie să se ia legătura cu cei din țara respectivă, trebuie aprobări de la autoritățile din Asia.

Este posibil să se decaleze filmările pentru 2020. Nu se renunță la idee, sunt niște contracte semnate. Este posibil să fie o schimbare de ultim moment, se duc negocieri cu vedetele ca să fie totul pus la punct”, ar fi declarat sursele din Antena 1, potrivit click.ro.

Ce provocări a avut Gina Pistol de înfruntat la filmările pentru sezonul 3?

În urmă cu ceva timp, Gina Pistol povestea cum a trăit experienţa filmării sezonului 3 din Asia Express. Fenomenele meteo extreme, cazările greu de imaginat, dar și lipsa mâncării românești au afectat-o pe iubita lui Smiley.

„Nu fac eu aceste reguli. M-au întrebat oamenii ce am cu voi. Ăsta e un format cumparat din afară și are o biblie. Eu sunt doar mesagerul. Voi îmi sunteți dragi. Când am plecat de acasă, ne-au zis: „Băi, luaţi-vă şi haine groase la voi că s-ar putea să fie frig!”. Şi mi-am luat la mine polarul ăsta şi tot făceam eu mişto de mine. Zic: „Bine că ţi-ai luat polarul la tine, că uite ce frig era!”. Dar aseară, dacă n-aveam polarul, credeţi-mă, cred că nu mă mai trezeam azi-dimineaţă. Pentru că nu am avut decât două pături, astea subţiri. Aşa. Şi am tremurat toată noaptea. Cu gluga în cap am dormit”, a răspuns Gina Pistol, întrebată de Speak, într-un videoclip publicat pe YouTube, în ce condiții stătea la Asia Express.

Frigul nu a fost singura provocare. Insectele le-au dat bătăi de cap tuturor, dar mai ales mâncarea. Orezul filipinezilor a devenit din ce în ce mai greu de înghițit spre finalul show-ului.

„Cel mai mult am stat să aștept două ore. Nici nu mă puteam duce la baie, mâncam pe fugă. Lucrurile astea nu se văd. Nu simți umiditatea, căldura, când stai pe canapea. La un moment dat, simțeam că îmi fierbe carnea pe mine”, a completat Gina.