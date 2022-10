Dacă tipărirea bancnotelor și baterea monedelor ofereau, cândva, profituri uriașe, banii pe care acestea îi generează sunt acum în pericol, întrucât impulsul pentru o societate fără numerar se intensifică în Australia, scrie News.com.

Pentru o Monetărie costă, în general, mai puțin să facă fiecare monedă decât merită aceasta în momentul în care este vândută unei bănci (înainte să crească prețurile metalelor, monetăria cheltuia aproximativ 20 de cenți pentru a face o monedă de 2 USD și aproximativ 15 cenți pentru a face o monedă de 50 de cenți).

Profitul merge direct în bugetul Commonwealth, sub formă de venituri neimpozitate. Este vorba de zeci de milioane de dolari pe an. În acest an financiar, guvernul se așteaptă la 59 milioane de dolari, iar anul viitor la 67 milioane dolari.

32 de cenți pentru a face o bancnotă de 100 dolari

În 2020-21, Note Printing Australia a livrat băncii 234 de milioane de bancnote pentru o taxă de 74 de milioane de dolari, sugerând că acestea costă, fiecare, aproximativ 32 de cenți. Majoritatea erau bancnote de 50 și 100 de dolari, vândute băncilor private pentru 50 și 100 de dolari fiecare.

Acest profit este contabilizat diferit.

Un studiu internațional realizat în 90 de țări la sfârșitul anilor 90, a constatat că veniturile Australiei din tipărirea bancnotelor și baterea monedelor sunt mult mai scăzute, în comparație cu cele ale altor țări, însumând 2,6% din cheltuielile guvernamentale.

Sfârșitul banilor cash?

Profiturile obținute din bancnote și monede sunt amenințate. Pentru Reserve Bank pericolul este ca, într-o zi, oamenii să nu mai dorească să folosească numerar.

Pentru Monetărie, amenințarea este că se folosește numerar din ce în ce mai rar. Un fenomen care a luat amploare in pandemie. În 2020-2021, Monetăria a produs monede noi în valoare de 82,2 miliarde de dolari, în scădere față de 114 miliarde de dolari, cu un deceniu în urmă.

Tendința de a folosi mai puțin numerar era deja în plin avânt când a lovit Covid-19, iar pandemia a „accelerat dramatic” fenomenul, susțin experții.