Spitalul din Lupeni este o unitate medicală declarată ”spital de suport Covid – 19”, unde sunt acum internați zeci de pacienți confirmați pozitiv la infecția cu noul coronavirus, scrie Informația Văii Jiului. Aici sunt internate, conform informațiilor noastre, peste 30 de persoane confirmate pozitiv.

Poate rămâne

Lorena Ehim face gărzi la Spitalul Municipal Lupeni, pe secția ATI, de mai multă vreme și urmează acum să fie angajată pe post, cu normă întreagă, cum s-ar spune. Informația a fost confirmată de managerul instituției medicale din Lupeni, Carmen Misaroși, care spune că nu îi este teamă că dr. Ehim va pleca și de aici, așa cum s-a întâmplat la Orăștie. ”Da, dar nu văd care este problema. Nu, nu am avut probleme cu doamna doctor niciodată. De foarte mult timp face gărzi și nu am avut niciodată nicio problemă”, a declarat, într-o primă fază, managerul SML, Carmen Misaroși.

Fără protecție

Doctorița ATI Lorena Ehim, a intrat în atenția opiniei publice după ce a ales să demisioneze, în data de 30 martie, de la Spitalul din Orăștie, împreună cu 5 asistente şi 5 infirmiere de la secţia ATI, reclamând că nu au echipamentele de protecție necesare și că sunt trimise la moarte cu mâinile goale. Asistentele și infirmierele au revenit asupra deciziei în aceeași zi, după discuțiile cu autoritățile. Medicul nu. ”Nu vreau să comentez, am scris acolo motivele (în demisie). E suficient. Nu are rost să mai discutăm, că oricum nu am ce să vă spun mai mult. Oamenii ar vrea să înţeleagă, dar e foarte greu să mă explic la o lume întreagă şi nu am pentru ce să dau explicaţii lumii. Dau explicaţii acolo unde trebuie să dau explicaţii”, a declarat după momentul demisiei Lorena Ehim.

Cu SARS COV2, fără SARS COV2

De menționat că oficialii declarau la acea dată că, la momentul demisiilor, la Orăștie nu era internată nicio persoană confirmată cu Covid – 19”. ”Aflu și eu astăzi, pe la ora 14.00, că sunt probleme la Orăștie. Îl sun pe manager și îmi spune că are cea mai modernă secție din județul Hunedoara, cu aparatură, cu tot ce înseamnă dotări și echipamente, dar astăzi l-au anunțat medicul, 5 asistente și 5 infirmiere că nu mai vin la lucru, că le este frică de coronavirus și nu vor să moară. Acum mă duc la Orăștie, să mă întâlnesc cu primarul și managerul spritalului să discutăm, să vedem ce este”, declara în data de 30 martie prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă.