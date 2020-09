Sistemul este testat începând cu luna septembrie în hipermarketul cora Pantelimon din București, iar până la finalul anului va fi implementat în hipermarketurile din rețeaua cora la nivel național.

„În magazine au fost amenajate spații Self Check-Out (SCO) generoase unde clienții își pot scana și plăti produsele, cu păstrarea distanței. Nu este vorba doar despre introducerea acestor case automate, ci și de modernizarea serviciilor de casierie în rețeaua noastră, pentru că s-au derulat 2 procese în paralel, și anume schimbarea softului caselor de marcat tradiționale și implementarea caselor Self Check-out. Am apelat la cel mai bun furnizor de astfel de soluții, NCR Corporation, care în 1879 introducea primele case de marcat din lume. Până la finalul anului vom avea in hipermarketurile cora 100 de case SCO funcționale”, a spus Cătălin Ismană, director de hipermarket și coordonatorul proiectului de implementare self check-out.

Avantajul caselor cu auto-scanare este procesarea mai rapidă a datelor. Acestea sunt soluția ideală mai ales pentru cei care vin doar pentru cumpărături sumare, pentru că scanarea unui număr relativ mic de produse este simplă și rapidă. Casele tradiționale rămân soluția ideală pentru cei care vin pentru cumpărături mai mari, săptămânale să spunem, unde asistența casierei este necesară și binevenită.

Astfel, casele self check-out preiau o parte din presiunea pe casele tradiționale. Clienții cu coșuri de cumpărături mai mici nu mai sunt nevoiți să aștepte după clienții cu coșuri mai mari și acest lucru ne ajută în relaxarea întregului parcurs client.

Cu noul sistem, clienții pot cântări direct la casa cu auto-scanare legumele si fructele cu ajutorul cântarului integrat în scanerul caselor SCO.

În plus, pentru că formatul magazinelor cora este tip hipermarket, au fost implementate atât case SCO pentru coșuri mici, cât și cu bandă, pentru cărucioarele cu mai multe produse.

Sistemul Self Check Out oferă cumpărătorilor mai multă libertate de mișcare, în sensul că aceștia pot alege dacă își scanează singuri produsele sau recurg la asistența unei casiere. Aceasta este o evoluție logică a serviciilor, generată de schimbarea comportamentului clienților și de evoluția tehnologică.

cora este printre primele rețele din retailul modern care a introdus magazinul online, cu opțiune Drive (comanda e plasată online și cumpărăturile sunt recuperate din spațiul Drive, fără să cobori din mașină) sau livrare la domiciliu. Din această primăvară, când segmentul livrării la domiciliu a crescut, cora a semnat cu foodpanda pentru livrare în regim express, în maximum 60 de minute.