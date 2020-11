Într-un sondaj care explorează viitorul digital al CEE, realizat de firma de avocatură internațională CMS, aproape două treimi (65%) dintre companiile din regiune confirmă că digitalizarea este o prioritate în realizarea acestor obiective imediate.

Deși tendința spre digitalizare se manifesta și înaintea izbucnirii crizei Covid-19, pandemia a adus fără îndoială în prim plan agenda digitală a companiilor din Europa Centrală și de Est: 38% dintre respondenți au finalizat sau au inițiat noi proiecte de digitalizare, în timp ce 45% spun că pandemia a servit la accelerarea proiectelor deja aflate în desfășurare.

Majoritatea (92%) dintre respondenți consideră că pandemia va accelera schimbările digitale viitoare în afacerile lor și aproape două treimi (65%) anticipează o creștere a bugetelor IT de anul viitor, pentru a sprijini digitalizarea. Serviciile financiare și de life science sunt sectoarele cheie identificate de respondenți în care se așteaptă ca digitalizarea să fie influențată în cea mai mare măsură de consecințele pandemiei, urmate de sectoarele de producție, auto și energie. Doar 6% dintre companii și-au întârziat proiectele digitale din cauza pandemiei.

Horea Popescu (foto), Managing Partner CMS România: „Tehnologia, inteligența artificială, implicațiile implementării 5G nu vor ocoli România și vor avea un impact major și imediat în viața de zi-cu-zi. De aceea este foarte important ca reglementările juridice naționale ale noilor dezvoltări tehnologice să fie rapid coordonate cu reglementările europene și internaționale. Raportul CMS subliniază acest trend și atrage atenția privind nevoia unei conformări atât la nivel juridic, cât și la nivel etic al companiilor aflate în această “cursă” a digitalizării. Rolul consultanței juridice specifice în tehnologia informației este esențial pentru competitivitatea companiilor, indiferent de sectorul în care acestea activează. ”

„În ciuda impactului Covid-19 la nivel global, este încurajator faptul că multe companii din Europa Centrală și de Est fie accelerează procesul de digitalizare, fie intenționează să angajeze resurse mai mari pentru a trece la digital”, spune Dóra Petrányi, CMS CEE Managing Director. „Avem deja o infrastructură digitală de înaltă calitate în multe țări din Europa Centrală și de Est, cu bandă largă de mare viteză, comerț electronic și utilizare 4G. Cu toate acestea, pentru a fi la egalitate cu alte țări dezvoltate, trebuie să devenim mai competitivi din punct de vedere digital prin implementarea de noi tehnologii precum rețelele 5G și inteligența artificială, susținute de cadrele legale și standarde de reglementare necesare. ”

Eva Talmacsi, co-Head CMS CEE TMT, adaugă: „Similar Europei de Vest, tehnologia 5G va fi un domeniu extrem de competitiv și în CEE. Mai sunt încă obstacole ce trebuie înlăturate pentru a-i debloca întregul potențial, deoarece standardizarea europeană 5G este încă incompletă. Deși există deja mai multe partajări de rețea, de exemplu în Republica Cehă, Polonia, România și Ungaria, abordările autorităților de reglementare la nivel național diferă, lucru care trebuie rezolvat dacă ne dorim o dezvoltare mai largă a tehnologiilor 5G. Însă, pe măsură ce acest lucru se va întâmpla, va genera un impact profund asupra industriilor existente și asupra vieții noastre de zi cu zi din regiune. ”

AI, un instrument cheie al schimbării, însă nu fără îngrijorări

Ca parte a demersului lor către transformarea digitală, multe companii din CEE consideră inteligența artificială (AI) ca instrumentul cheie al schimbării, aducând soluții care ajută la obținerea îmbunătățirii productivității, a vitezei și a eficienței. Puțin peste jumătate (58%) dintre respondenții sondajul utilizează deja soluții AI, în timp ce o majoritate semnificativă (83%) planifică investiții legate de AI.

Încrederea în întregul potențial al AI pentru companii nu vine însă fără îngrijorări. O proporție semnificativă (86%) este îngrijorată de posibile probleme privind răspunderea juridică, în timp ce 60% sunt preocupați sau foarte preocupați de riscurile de securitate. În prezent, doar 4% dintre respondenți consideră că AI este supra-reglementată, în timp ce peste jumătate (60%) ar dori să fie puse în aplicare mai multe îndrumări și reglementări privind AI.

Tomasz Koryzma, CMS Partner, Head of IP în CEE, spune: „AI deschide oportunități de transformare în toate domeniile activității umane, dar în același timp prezintă riscuri unice pentru companii, guverne și societate în ansamblu.”

Datele și etica merg mână în mână

Sondajul a confirmat că nu există nicio îndoială că “data is king” pentru o gamă variată de companii din CEE. Patru cincimi (80%) dintre companii consideră că datele sunt extrem de importante, trei sferturi fie investind în prezent în analiza datelor (62%), fie planificând să investească în viitorul apropiat (12%). Aceste companii menționează departamentele de marketing și vânzări și cercetare și dezvoltare drept principalii utilizatori ai analizei de date.

Doar 1% dintre respondenți afirmă că nu consideră etica parte integrantă în modul în care își desfășoară activitatea. Protejarea datelor, luarea în considerare a costului uman și luarea deciziilor cu privire la valorile mărcii sunt probleme etice pe care aproape toți respondenții (98%) sunt de acord că fac parte din orientările și politicile lor corporative actuale.

„Etica nu mai este un simplu exercițiu de „bifat”, ci un proces conștient, bazat pe valori, care implică o analiză temeinică. Ar trebui să existe un echilibru corect în comportamentul corporativ între respectarea legii și a fi etic, deoarece aceste lucruri nu se suprapun întotdeauna. Prin urmare, ghidurile de etică ale companiilor ar trebui revizuite pentru a aborda provocările digitale actuale, inclusiv conștientizarea consecințelor utilizării anumitor date de către tehnologia respectivă. Consilierii juridici (GCs) sau responsabilii cu protecția datelor (Chief Privacy Officers) ar trebui să se aștepte ca etica să devină o parte importantă a vieții lor de zi cu zi ”, spune Olga Belyakova, Co-Head CEE TMT al CMS.

Uniformizarea etică este parțial o consecință a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) care, de când a intrat în vigoare în Uniunea Europeană în mai 2018, a contribuit la transformarea peisajului cultural și juridic în ceea ce privește modul în care companiile stochează, gestionează și folosește datele clienților.

Clive Gringras, coordonatorul TMT la CMS, adaugă: „Ce ar trebui să facă GC? Din ce în ce mai mulți membri ai echipei juridice vor trebui să ia în considerare cu adevărat tehnologia, fie pentru că unele companii vor ajunge să concureze prin intermediul tehnologiei, fie pentru că acestea vor face tranzacții în domeniul tehnologiei. Prin urmare, echipele interne trebuie să recruteze și să se recalifice, tehnologia fiind o abilitate de bază, nu o linie secundară sau o specialitate. Toată lumea din echipa juridică trebuie să înțeleagă tehnologia.”

Despre sondaj și raportul CMS CEE Digital Horizons

Desfășurat în lunile iulie și august 2020, sondajul realizat de CMS s-a axat pe o serie de subiecte legate de activitățile și prioritățile de digitalizare, care împreună formează agenda digitală strategică a companiilor. De asemenea, a inclus întrebări legate de planurile de investiții ale societăților, precum și aspecte de reglementare și risc. Sondajul a analizat opiniile a aproape 100 de companii ale căror operațiuni cuprind 18 țări din regiunea CEE: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Analizând opiniile profesioniștilor ce activează în afaceri / management, IT /securitate IT și legal/compliance IT, studiul a inclus o gamă largă de sectoare: aviație, produse de consum, energie, servicii financiare, hoteluri și agrement, sănătate și științe medicale, producție, private equity, servicii profesionale, imobiliare și TMT.

Mai multe informații și rezultatele sondajului pot fi găsite în CMS’s Digital Horizons Report – A series of reports exploring CEE’s digital future.