Cunoscutul solist al trupei Holograf, Dan Bittman, continuă să impresioneze publicul cu energia sa debordantă pe scenă. Artistul se menține în continuare în formă la vârsta de 61 de ani. El a dezvăluit că de ceva vreme a abordat un nou stil de viață și un ritual de îngrijire care îi mențin vitalitatea și tinerețea. Mulți fani s-au întrebat însă care este secretul său.

Dan Bittman a elucidat rapid misterul acestui stil de viață sănătos și a spus care este, de fapt, secretul său pentru a-și menține forma fizică. În primul rând, artistul și-a schimbat alimentația. În al doilea rând el a început să acorde o atenție deosebită exercițiilor fizice, preferând plimbările în parc.

„De câteva luni încoace, și am văzut că la mine a dat rezultate, mănânc după ora 14:00. Sar peste masa de dimineață, mănânc între 14.00 și 22.00, să zic, dar pot să mănânc orice. Și pur și simplu am slăbit fără să fac niciun efort. Da, sunt ok cu mine, adică mă simt foarte bine așa.

Mișcare … Mai mult mers de jur-împrejurul Herăstrăului. Da, am făcut sală, puțină sală, dar acum de câteva luni am lăsat-o” a declarat Dan Bittman pentru Ciao.