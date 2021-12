Diana Șoaoacă a ajuns vedetă în presa italiană după tot scandalul cu jurnaliștii de la Rai 1. Cunoscutul post de televiziune a difuzat imagini de la locul conflictului. Situația este dramatică pentru fosta membră a AUR care este acuzată că a atacat-o și a sechestrat-o pe Lucia Goracci, o supercunoscută jurnalistă.

Senatoarea este acuzată de lipsire de libertate. Poliția a demarat o anchetă după ce jurnalista din Italia, care este și corespondent de război în mai multe zone de conflict, i-a făcut plângere. Acesta a acuzat faptul că a fost ținută în casă cu forța în timpul unui interviu.

Filmul evenimentelor

Tot scandalul cu Rai 1 a început pe data de 10 decembrtie, când o echipă de filmare filmare a postului tv s-a deplasat la reședința senatoarei pentru un interviu. Situația a degenerat într-un mod greu de imaginat.

“În Europa există o țară care este penultima în administrarea vaccinurilor. Este vorba de România, unde colega noastră, Lucia Goracci, a fost atacată și sechestrată de un senator independent”, se arată în materialul realizat de Rai.

În imagini se observă cum Diana Șoșoacă poartă o discuție aprinsă cu Lucia Gorracci și o întreabă pe aceasta tare și răspicat despre ce pandemie este vorba. Imediat, Șoșoacă închide ușa biroului unde a avut loc interviul și nu le permite jurnaliștilor să plece. Ulterior, senatoarea sună la Poliție. Vine Poliția iar scandalul continuă. În mijlocul acestei scene apare și soțul senatoarei, care are un comportament agresiv. Totul a fost filmat de jurnalista Lucia Gorraci, cu propriul telefon.

Scandalul, relatat în detaliu de jurnalista italiană

“ Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă”, a spus Lucia Gorraci, potrivit Antena 3.

Jurnalista mai susține că soțul Dianei Șoșoacă i-a smuls masca de pe față și a lovit-o în braț. “M-a și mușcat de mână”, a mai precizat Lucia Gorraci. Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei, s-a ales cu dublu dosar penal, pentru agresarea jurnalistei Lucia Goracci.

A amenințat cu un al doilea proces Nurnberg

Potrivit jurnalistei, Diana Șoșoacă le-a spus celor prezenți în biroul său că cei responsabili de pandemie vor fi toți judecați, și că va avea loc un al doilea proces Nurnberg.

„Soțul doamnei senatoare m-a lovit cu pumnii. Le-am spus polițiștilor: ‘Nu ne protejați! Noi suntem jurnaliști!’ ” Am fost duși la secție. Ni s-au luat camerele și s-au șters toate imaginile. Ne-am câștigat libertatea, după 8 ore, în urma intervenției Ambasadei Italiei”, spune jurnalista Rai 1 Lucia Goracci.

Italienii au reacționat imediat și a cerut solidaritate cu Lucia Goracci. Într-un mesaj care a fost distribuit pe twitter, aceștia spun că vor „solidaritate cu Lucia Goracci de la Rai 1, blocată și agresat în România de un senator în timp ce își făcea meseria. Un politician care se folosește de putere pentru a ascunde informațiile trădează însăși ideea de democrație”.

Diana Șoșoacă s-a apărat în tot acest scandal. Ea a spus că a negociat doar trei întrebări. Fiindcă echipa de televiziune a continuat și după cererea sa de oprire a interviului, senatoarea independent a chemat Poliția sunând la 112.