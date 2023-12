Judecătoria Sectorului 2 a admis, în parte, contestația la executare formulată de senatoarea Diana Șoșoacă împotriva Ministerului Finanțelor Publice prin ANAF. Decizia a fost comunicată pe 29 decembrie 2023, după aproape doi ani de proces. În acest dosar, instanța a amânat de patru ori pronunțarea.

Joi dimineața, judecătorii au hotărât anularea parțială a executării silite. Asta, în baza a două titluri executorii din categoria amenzilor și contribuțiilor de asigurări sociale, emise de ANAF.

În plus, instanța a dispus restituirea către Diana Șoșoacă a sumelor valorificate prin poprire, în baza actelor de executare anulate, precum și restituirea sumei de 700 de lei, cu titlul de taxă judiciară de timbru. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în termen de zece zile de la comunicare.

Diana Șoșoacă se confruntă cu poprirea conturilor sale din cauza unor datorii la bugetul de stat puse în executare de ANAF. În 2022, fostul șef al ANAF, Lucian Heiuș, a solicitat Senatului să rețină o treime din indemnizația lunară a Dianei Șoșoacă.

“Doamna Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat şi, din păcate, are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic. În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani şi lansează şi scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei.

Eu am spus-o şi o repet de fiecare dată: din punct de vedere al ANAF-ului, impozitele şi taxele nu au culoare politică. Doamna senator Şoşoacă pentru noi este un contribuabil ca oricare altul”, a declarat Lucian Heiuș.