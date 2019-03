Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu a declarat, marţi, că, potrivit unui studiu făcut la Parchete, în perioada 2005 – 2015, numărul aproximativ de cetăţeni români care au făcut obiectul mandatelor de supraveghere tehnică este de 266.450, de 22 ori mai mic decât „cifra vehiculată de PSD”.

El a adăugat că senatorul PSD Claudiu Manda a pus în circulaţie „informaţii false”. „Vă prezint rezultatele unui studiu legat de drepturile şi libertăţile civile. Am decis să fac acest demers deoarece PSD, prin vocea senatorului Claudiu Manda şi a colegilor săi din ALDE şi UDMR, a pus în circulaţie în spaţiul public o serie de informaţii false cu scopul direct de a crea confuzie şi de a-i păcăli pe români. Claudiu Manda şi colegii lui din ALDE şi UDMR, într-un document oficial al Comisiei de control asupra SRI, au vehiculat că în România ar fi existat 6 milioane de români interceptaţi, ascultaţi în ultimii 10 ani. În acelaşi timp, propaganda PSD a denigrat pe nedrept Ministerul Public, atât procurorii, cât şi judecătorii, cu dorinţa clară de a afecta imaginea şi credibilitatea sistemului de justiţie din România. Dacă aceste date ar fi fost corecte referitor la numărul persoanelor interceptate m-aş fi aşteptat ca cei din PSD să încerce să facă ceva pentru a reglementa situaţia. Dacă datele erau adevărate, ar fi însemnat că România era o adevărată dictatură, în care o treime din populaţie era interceptată sau o ţară cu cea mai mare infracţionalitate din lume”, a afirmat Viziteu, membru al Comisiei de control al SRI.

El a spus că a realizat un studiu la Parchete pentru a afla care este numărul persoanelor interceptate.

„Eu, personal, şi colegii din USR ţinem foarte mult la apărarea drepturilor şi libertăţilor civile astfel încât în ultimele trei luni am realizat un studiu pentru a vedea care este numărul concret de persoane. Astfel, în urma unui dialog instituţional pe care l-am purtat cu toate Parchetele din România, am ajuns la o serie de cifre. Am solicitat informaţii de la toate Parchetele din România şi am primit răspuns de la majoritatea secţiilor, din 249 de Parchete au răspuns aproape 100, inclusiv DNA şi DIICOT. Cifrele arată în felul următor: în urma acestui studiu pot spune că numărul aproximativ de persoane care au fost vizate de mandate de supraveghere tehnică solicitate de procurori şi aprobate de judecători în perioada 2005 – 2015 este de aproximativ 266.455 persoane, adică de 22 de ori mai mic decât cifra vehiculată de PSD”, a informat Lucian Stanciu Viziteu.

El a anunţat că, săptămâna viitoare, va depune un proiect de modificare a Legii 304, astfel încât raportul anual de activitate al Ministerului Public să cuprindă o anexă referitoare la mandatele de supraveghere tehnică.