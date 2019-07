Simona Halep a reușit performanța carierei. A reușit să câștige turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Șlem al carierei. Deși toată lumea vorbește despre Darren Cahill, Simona a fost antrenată în ultimele luni de Daniel Dobre, pe care nimeni nu l-a băgat în seamă.

Antrenorul s-a decis să vorbească despre colaborarea cu Halep, dar și despre autoritatea acesteia față de staf-ul pe care îl are. „Are momente în care se descurcă mereu singură, dar și momente când are nevoie de lojă, de susținere. Simte că are nevoie să își ia energia astfel. Dar oamenii nu înțeleg asta. Au apărut articole că cere de la sclavii ei să aplaude. Ea se uită să caute sprijin. Și tu ce zici? “Nu mă, nu fac asta că altfel sunt sclavul ei? Eu nu sunt sclavul Simonei și nici nu voi fi niciodată. Lucrurile pe care le fac sunt pentru jucători”, a spus Daniel Dobre în emisiunea Marius Tucă Show.

Și asta nu e tot. Daniel Dobre a continuat seria dezvăluirilor. „Lumea știe cum sunt. Sunt foarte conservator în ceea ce fac. Eu pot să accept orice de la un sportiv, atâta vreme cât acest sportiv își face treaba. Nu mă deranjează că țipă, pentru că știu că a stat ore întregi și a muncit.

Ea n-are nevoie de cineva care să țipe, ei îi place liniștea, echilibrul. Respectul și încrederea sunt baza. Sunt jucători cărora le place să le vorbești foarte mult, dar sunt jucători care au nevoie de două cuvinte. Simona n-are nevoie de multe vorbe”, a mai spus Dobre, conform sursei citate.

Daniel Dobre are un salariu de 200 de mii de euro pe an, în funcție de rezultatele sportivei.

Spre comparatie, Darren Cahill incasa anual peste 1 milion de dolari, insa cota acestuia era mult mai buna la nivel mondial.

Simona si Dobre au mai colaborat si in trecut si au o relatie foarte buna. Dobre are o experienta vasta in tenisul romanesc, este considerat unul dintre cei mai buni specialisti in cresterea tinerelor talente si a mai avut o colaborare si cu Alexandra Dulgheru.

Te-ar putea interesa și: