Liviu Dragnea și-a prevestit parcă ieșirea din politică. Șeful PSD părea că știe că nu mai are nicio șansă și că va ajunge la pușcărie. Dragnea a dezvăluit că s-au făcut presiuni asupra procurorilor ca să ajungă după gratii.

„O să spun ceva şi o să mă certe mulţi. Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că cel puţin în ce mă priveşte şi nu numai justiţia este oarbă. Nu mai am încredere. Am fost întrebat de avocaţi dacă sunt dispus să plătesc o treime din prejudiciu. Şi am spus că nu. Cu orice risc chiar dacă merg la puşcărie, nu pot să-mi bat joc de mine. Cred că era vorba de vreo 30 de mii de lei. Şi dacă e vorba de un leu. De ce să-l plătesc dacă sunt nevinovat. Înseamnă că tot ce spun e minciună. N-am de ce să cedez. Au încercat să faca orice să mă bage în puşcărie.

Ăsta e visul lui Iohannis şi principala sarcină dată slugilor lui. Au încercat să dezbine partidul au convins o mână de oameni să plece din PSD să facă un partiduleţ, doar destabilizează partidul, majoritatea şi pică Guvernul. Păi cum să cedez? cum să cedez? Numai Iohannis poate să dea protecţie din partea SRI, a procuraturii, a SPP chiar şi din partea altor forţe. Iohannis a autorizat tot. Au cizma pe grumaz de la Iohannis prin oamenii lui. E simplu. E dur. treziţi-vă. E mai rău decât era Băsescu.

Mie nu mi-e frică de puşcărie. Dar problema nu sunt eu. Sigur că s-a personalizat, am fost demonizat, vopsit în culorile Iadului ca să fie totuşi de bon ton ca eu să fiu executat. Am dispărut eu, nu că sunt de neînlocuit, dar tulburarea din partid şi temerile care reapar fac din determinarea partidului şi a coaliţiilor şi a altor instituţii să se diminueze şi atunci se pregăteşte o restauraţie mult mai dură decât până acum. Vor să construiască un nou sistem care să fie mult mai ermetic şi care să nu mai poată fi rupt niciodata. Si le-am mai spus ceva dragilor mei colegi şi am o întrebare la care nici acum nu au răspuns: zic de ce aţi vrut voi să vă pătaţi mâinile, de ce nu aţi aşteptat să mă execute ei că vor să mă bage în puşcărie pe repede înainte, cu termen dat la 3 săptămâni de zile, cu un complet făcut prin încălcarea legii. DNA-ul a intrat în panică, e agitat. De ce sunt agitaţi? au în grafic ceva? Un grfic cu date, când tb. executat unul sa ualtul? au hotărât ei că pt. mine şi pt. Darius tb. să se ia termenele mai aproape. De ce? au explicat motivul? Astfel de cereri se depun în situaţii excepţioale. E mult prea pe faţă asta îmi arată mie că nu mai ţin cont de nimic … totul e pe faţă.

Oamenii condamnaţi pe nedrept care stau în puşcărie, condamnaţi nelegal, dosarele care probabil sunt iar în laboratoare, pe nimic, dar având denunţători ide profesie şi oamenii şantajabili ca să spună ce trebuie mai agăţăm pe cineva . Şi atunci, politicieni, oameni de afaceri oameni simpli care nu ştiu că sunt băgaţi într-un dosar şi care acuma spun domle nu e chiar aşa cum spun unii”, declara Liviu Dragnea înainte să ajungă la pușcărie, conform celor de la România TV.

Te-ar putea interesa și: