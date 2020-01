Ce spune Moise Guran

„Prima dată am avut propunerea de a intra în Guvernul României acum opt ani. (…) Victor Ponta a fost primul care mi-a propus acest lucru, în 2012. (…) Chiar înainte de asta, încă de pe vremea ministrului de Finanțe Tănăsescu (…), de câte ori mi s-a cerut părerea, am mers acolo și am făcut dezbateri despre cum să meargă bine această țară. (…) Cu Darius Valcov… pe mine m-a chemat de o gramadă de ori când cu Codul fiscal din 2015. (…) Dacian Ciolos m-a invitat să fac parte din guvernul lui. (…) USR-PLUS mi-au propus: ajută-ne să facem programe, care nu sunt programe electorale (…), ci pentru România (…) M-am dus”, a spus Moise Guran, joi seară, la Realitatea TV.

Darius Vâlcov, unul dintre cele mai controversate personaje politice

Ministru al Finanțelor în Guvernul Ponta 4 și „eminență cenușie” a programului de guvernare în regimul Dragnea, el a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare de Înalta Curte, în 2018, în dosarul în care este acuzat de trafic de influență.

Fostul ministru al Economiei a primit o condamnare de patru ani de închisoare pentru trafic de influență, șase ani pentru spălare de bani și doi ani pentru operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcția, iar sentințele au fost contopite.

