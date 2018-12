Dezvăluiri bombă despre Sebastian Ghiță! Cum s-a îmbogățit cu ajutorul Camerei Deputaților

"Camera Deputaţilor a atribuit pe 29 noiembrie 2018 un contract privind achiziţia unor instalaţii de conferinţe (microfoane, sisteme de sonorizare şi distribuţie audio-video), în urma unei licitaţii accelerate iniţiate pe 29 octombrie. Alegerea licitaţiei accelerate a fost justificată de un protocol interstituţional semnat pe 15 octombrie 2018, prin care Camera Deputaţilor s-a obligat să organizeze 140 de reuniuni, astfel încât sălile de conferinţe trebuie să fie dotate de la 1 ianuarie 2019 cu echipamente noi. Singura firmă interesată a fost Avitech Co SRL, cea care a şi fost, dealtfel, declarată câştigătoare. Valoarea totală a înţelegerii este de 1.718.071,67 lei, fără TVA", scrie Jurnalul.ro.

„Am dat bani pentru că mi-a cerut doamna Kovesi. Am plătit câteva zeci de mii de euro. La acel moment nu am perceput-o ca fiind o chestiune aşa cum este, ca fiind mită. Era procurorul general al României, ştiţi cum au fost vremurile. Kovesi, mai în glumă, mai în serios, spunea şi ce avantaje ai dacă te ai bine cu ea şi ce rele poţi să păţeşti. Kovesi a cerut suma personal, a avut discuţia personal cu mine, şi viza interesul ei personal. Kovesi are un stil de-a face lucrurile, aşa, nazist, extrem de agresiv şi dur”, a spus Sebastian Ghiţă.

„Statul român are nişte mecanisme, acum le şi cunosc. Doamna Kovesi nu avea ce să caute în această poveste şi tocmai de aceea a făcut lucrurile pe ascuns şi a apelat la mine”.

„Principalul beneficiu pe care l-am văzut căutat de Kovesi era un beneficiu de creştere în carieră. La acel moment aveam o relaţie destul de apropiată şi consideram că doamna Kovesi ştie ce face. Nu puteai să o chestionezi pe Kovesi. Despre această relaţie doamna Kovesi a minţit şi minte. Sunt convins că procurorii au suficiente dovezi să stabilească dacă doamna Kovesi a minţit milioane de oameni. Încet-încet, din ce în ce mai mulţi oameni au curaj să spună ce s-a întâmplat”.

„Săptămâna trecută am aflat faptul că există un raport al Antifraudei de care n-am ştiut. La momentul acela nu am avut factura, ci doar am menţionat-o. Acea firmă a fost obligată să scoată acea factură de la cheltuieli şi acel control de la Antifraudă a făcut un raport în care a rămas menţionat numărul facturii, data, suma şi beneficiarul. Și atunci dintr-o dată am avut dovada”.

Sebastian Ghiţă a povestit că Negulescu, la momentul percheziţiei la firmă, a sustras acest document, fiind singurul pe care l-a luat.

„E ciudat gestul lui Negulescu. Nu avea de unde să ştie de factură decât de la Kovesi”, a mai spus Ghiţă.

„Kovesi a crezut că veşnic va rămâne la putere, va aresta oameni, martori. Cred că nici în filmele americane nu vedem ce am văzut eu la Kovesi, Onea şi Negulescu”.