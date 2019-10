O româncă a vazut-o pe Alexandra în Italia, la 6 zile de când s-a aflat că a fost răpită de Gheorghe Dincă, în urma apelului tinerei la 112. Potrivit femeii, Alexandra era la un restaurant, cu un grup mai mare de oameni. Femeia, mamă a trei copii, a spus totul şi îşi asumă fiecare cuvânt.

„Eu am văzut-o (n.r. pe Alexandra) pe 30 iulie. Deci, pot fi pusă la detectorul de minciuni! Pot jura! Pot face tot ce îmi cereţi, la tribunal. Nu îmi este frică! Eu cred că în acea seară ea (n.r. Alexandra) a fost plasată din nord, aici în sud (n.r. în Italia). Deci era un grup foarte mare, cum am pus poza, erau persoane periculoase”, a declarat românca.

„Eu, în data de 30 iulie, am văzut-o (n.r. pe Alexandra)! Eu, foarte confuză: „Cine este? De unde o cunosc?” Deci eu nu aveam cum să intru în contact cu ea. Eu am ieşit, efectiv, cu familia. Mă repet: pot să jur! Pot să vin la tribunal… Seara de 30 iulie au venit destul de târziu în restaurant, iarăşi un motiv care… Poate a fost scoasă (n.r. Alexandra) în acea seară, nu? Să producă! Şi ei au aşteptat-o, au luat-o, bineînţeles că s-au oprit pentru o oră, două şi în restaurant. După ora 11 (n.r. ora 23) a venit acel grup. Am privit-o fix… „De unde o cunosc?” Cu toţii împreună! Cu toţii împreună, cu toţii împreună cu acel grup. A patra, a cincea persoană, pentru că mergeau şi ei în şir, ca să se aşeze la masă, am fixat-o: „Cine este? De unde o cunosc?” Realizând, uitându-mă fix la fotografia ei îmbrăcată în negru, cu ochelarii la ochi, fiind tristă… Deci, sinceră să fiu, mie mi-a părut mai matură decât vârsta ei, 15-16 ani. Dar nu matură fizic, matură… efectiv chipul ei, privirea ei”, a mai spus femeia.

Se pare că Alexandra Măceşanu ar fi purtat ochelari şi ar fi fost îmbrăcată în negru. Mai mult, la masa la care ar fi văzut-o ar fi fost şi şampanie, dar ea s-ar fi observat clar că era ţinută cu forţa. Potrivit celor spuse de femeie, Alexandra nici nu s-ar fi ridicat de la masă.

„Exact cum este în poză, în poza aceea cu ochelarii şi îmbrăcată în negru. Era ea normală, normală, doar că mai tristă…Tot grupul a avut şi şampanie pe masă, nu ea (n.r. Alexandra). Eu cred că ea personal nu s-a ridicat şi nu s-a dus în nicio parte. Ea (n.r. Alexandra) a fost coordonată în acel grup. A fost plasată! Ea, efectiv, s-a aşezat şi ce i s-a dat, ce nu i s-a dat… Doar că am văzut persoane cu tatuaje (n.r. în grup). Cel care se vede cu spatele, cu tricoul pare a fi de culoare. Marocan, albanez…”, a continuat aceasta.

Românca spune că nu a apelat atunci la autorităţi pentru că îi era teamă de acel grup care o țineau pe Alexandra împotriva voinței ei. Femeia s-a temut și de faptul că nu va fi crezută având în vedere că expertiza INML afirma că oasele din butoi sunt ale Alexandrei.

„Cum poţi să te duci la un grup, care nu ştii ce are?! Aici se umblă cu arme, se umblă… Cum pot să mă risc? Sau să sun în acea seară, când în România se spunea: „oasele Alexandrei, oasele Alexandrei sunt în butoi, la Dincă!” Deci, eu pe 30 iulie, cum aş fi părut, nu? Nebună! Eu pot să vin şi în România şi la detectorul de minciuni, cum au fost părinţii Luizei! Nu îmi este frică de ceea ce am văzut şi susţin că am văzut! V-am spus, restaurantul e cu hotel! Am dat adresa! Nu… nu-mi este teamă de nimeni!”, a încheiat românca.

