Florin Piersic a povestit recent, în cadrul podcastului „Fain & simplu” realizat de Mihai Morar, modul în care era plătit pentru filmele realizate în perioada comunistă din România. Marele actor a mărturisit că primea doar jumătate din sumele pe care le câștiga din filme, restul fiind reținut de stat ca impozit.

Jumatate din banii lui Florin Piersic mergeau la statul român

„Filmul se dădea după ce se petrecea cel puțin un sfert din filmări, îți dădeau un avans din contract. Contractul era de 40.000 de lei pentru un rol principal.

40.000 de lei din care 20.000, nu e glumă, ce vă spun pot confirma și colegii care mai sunt de vârsta mea… Jumătate era impozitul pe care-l plăteai statului. Restul primeai, am văzut cu ochii mei, pe Caragiu, pe Codrescu, care spuneau: Domnule, nu ne mai dați niște bani?

Ei puneau la dispoziție unde să locuiești și drumul, unde mergeai la filmare. Eu n-am fost actor de scaun, de birou. Eu am fost cu bătăi, cu cai, cu nebunie. Trebuia să joc în filmele în care eram distribuit. Trebuie să merg în munți, la filmări.

Aveam 38 de călătorii cu avionul, dus-întors, pentru că seara jucam la teatru. Dormeam doar două ore. Venea o mașină, mă ducea la aeroport”, a povestit Florin Piersic în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar.

Marea actor român primește, în prezent, 2.000 de lei lunar din partea statului român ca pensie și 2.700 de lei din partea Uniunii Teatrale din România.

Întâmplare paranormală în viața lui Florin Piersic

Reent, Florin Piersic a povestit o întâmplare paranormală din viața sa. Se pare că actorul a văzut-o pe sora sa, chiar dacă aceasta era decedată de mulți ani.

„M-am dus la Paris, am făcut o plimbare în Montmartre şi acolo am văzut pictori care stăteau şi pictau sau îşi vindeau tablourile. Asta este o întâmplare, după părerea mea, senzaţională, am văzut-o pe sora mea care era înecată deja de 15 ani. Şi-am văzut-o în tablou. Ea era. Am întrebat cât costă tabloul şi cineva mi-a spus cinci franci. Am mai făcut câţiva paşi, m-am scotocit prin buzunare că aveam nişte bani, am venit să o cumpăr, dar nu mai era. L-am întrebat pe cel care vindea tablourile şi mi-a spus că a trecut cineva şi l-a luat.

Când am sunat acasă şi am vorbit cu mama, i-am spus că sunt la Paris. Aveam 22 de ani. Mama mi-a spus: Florin, să fii liniştit. Lucica a venit să te vadă acolo. D-aia s-a întâmplat povestea asta.” a spus Florin Piersic la lansarea volumului său, „Viaţa este o poveste.”