Afirmația lui Cristian Băcanu a provocat un val de declarații alarmante din partea PSD. După ce Lia Olguța Vasilescu a susținut că toți românii trebuie să se așeze liniștiți la coadă ca să-și depună declarația de avere, acum a reacționat și Codrin Ștefănescu.

Fostul secretar general PSD l-a desființat pe Cristian Băcanu, secretar de stat PNL la Ministerul Justitiției. El a susținut că va fi control strict la butelii, covoare si verighete.

„Ati auzit vreodatā de Cristian Bācanu? Noul secretar de stat in Ministerul Justitiei? Cel care a redactat plângerea penalā impotriva premierului PSD Viorica Dāncilā ca sā se punā bine cu seful cel mare? Āla cu trādarea de tarā pentru toti criticii lui Klaus? Cel care, in loc de mārtisoare, oferea fetelor din presā insigne si stegulete cu PCR? Penibilul care recita poeme zeitei cātuselor? Ei bine, acum vrea declaratii de avere pentru toatā suflarea omeneascā! Control strict la butelii, covoare si verighete! Procurori specializati! Sā intre când vor in casele românilor si sā-i verifice la sânge! Soc si groazā ce ati votat, oameni buni!”, a scris Codrin Stefanescu pe Facebook.

