Cristi Borcea a declarat că niciodată nu a făcut vreun blat în calitate de acţionar al lui Dinamo şi a dat exemplu un meci cu Steaua (actuala FCSB), condusă de nașul său, Gigi Becali. Steaua avea nevoie de un egal cu Dinamo pentru ca, în ultima etapă, o victorie cu Gloria Buzău să o facă campioană, potrivit romaniatv.net

Ce a spus Borcea

„Eu nu am făcut blaturi, dar am făcut tot timpul tot posibilul să câştige Dinamo. Luam toate măsurile pentru a câştiga un meci. Mai mult de atât, naşul meu, Gigi Becali, s-a dus la puşcărie din cauza mea, pentru că nu am putut să fac un meci nul cu el, meci care pe Dinamo nu o afecta absolut deloc. Cred că asta spune tot, nu? Eu am fost corect şi i-am spus lui Gigi Becali înaintea meciului că este exclus să facem meci nul. Apoi s-a dus la Cluj şi a ajuns la puşcărie”, a transmis Cristi Borcea.

Partida dintre Dinamo și Steaua s-a disputat în penultima etapă, iar în ultima Steaua avea să joace cu Gloria Buzău, o partidă mult mai accesibilă. Gigi Becali s-a dus cu valiza de bani la cei de la „U” Cluj, pentru a-i motiva să câștige cu CFR Cluj, care a și cucerit titlul. CFR a învins, iar Gigi Becali a intrat în vizorul DNA, fiind condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Decizia finală a fost dată în iunie 2013, de ICCJ, potrivit sursei menționate.

