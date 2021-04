Claudiu Florică, inculpat celebru în mai multe dosare ale DNA vine cu dezvăluiri incendiare despre fosta şefă a instituţiei, Laura Codruţa Kovesi.

Cum ar fi fost apărată Kovesi de ICCJ?

Claudiu Florică, audiat la ICCJ în dosarul Microsift 2 dezvăluie o discuţie pe care ar fi avut-o cu procurorul de caz. „In birou, procurorul de caz mi-a spus ca e obligat sa deschida acest dosar pentru a repara din imaginea sefei, dna Kovesi, batjocorita de presa din cauza mea si a lui Pescariu, toata lumea considerand ca ne-a protejat dna Kovesi…

Mi-a spus c-ar fi bine pentru mine sa fac denunturi despre Dan Nica, Tariceanu si altii”, a spus Florică. Procurorul DNA la care acesta face referire este Adrian George Matei.

Ies la iveala noi detalii incendiare din dosarele Microsoft. Mai precis, cauza Microsoft 2, in care au fost trimisi in judecata oamenii de afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu, precum si fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu.

Acest dosar ar fi fost deschis de catre DNA doar pentru a „repara din imaginea sefei” parchetului anticoruptie din acel moment, Laura Kovesi. Cel putin asta a susţinut Claudiu Florica luni, 12 aprilie 2021, in declaratia de inculpat data in fata judecatorilor Stefan Pistol, Oana Burnel si Alexandra Iuliana Rus de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Florică susţine că a aflat acest lucru de la insusi procurorul de caz, anchetatorul explicandu-i ca speta Microsoft 2 a fost lansata pe piata doar ca o manevra de imagine care sa contracareze „batjocura” la care presa o supusese pe Kovesi.

Mai mult, Claudiu Florică, fost director al Fujitsu Siemens Computers Romania, a mai spus că tot procurorul de caz i-a recomandat ca, daca vrea sa-si inlesneasca situatia judiciara, sa faca denunturi cu privire la fostul ministru al Comunicatiilor Dan Nica, la fostul premier Calin Popescu-Tariceanu si la alti demnitari cu care afaceristul avusese intalniri de-a lungul vremii.

Cand Florica a spus ca n-are ce denunturi sa faca in legatura cu Tariceanu si Nica, procurorul a raspuns ca gasise pe Internet o fotografie a omului de afaceri alaturi de cei doi politicieni, de unde dedusese ca exista o relatie de prietenie intre cei trei.

„E real, asa cum se arata in rechizitoriu, ca in cursul urmaririi penale nu am dorit sa dau declaratii. Este adevarat ca in cursul urmaririi penale mi-a fost acordat dreptul de a da declaratie, insa din motive pe care le voi explica imediat, am apreciat ca nu trebuie sa dau declaratie.

Ceea ce m-a determinat sa nu dau declaratii in cursul urmaririi penale este legat de faptul ca in biroul procurorului de caz, in prezenta mea si in prezenta intamplatoare a doamnei avocat Angelica Enache, avocata lui Eftene Sorin, Pletea Florin si Ujeniuc si Dragos Nicolaescu.

Eu am ajuns la biroul procurorului in urma unei convocari telefonice, unde mi s-a sugerat sa ma prezint pentru a lamuri aspecte din cazul de fata. Am fost introdus in DNA pe usa din spate, considerand astfel ca este o convocare informala si nu m-am prezentat insotit de un avocat, nestiind calitatea in care am fost citat. Chiar mi s-a spus de procuror ca ar fi mai bine sa vin fara avocat.

In birou, procurorul de caz mi-a spus ca ‘este obligat sa deschida acest dosar pentru a repara din imagina sefei, doamna Kovesi, care a fost batjocorita de presa din cauza mea si a lui Pescariu, toata lumea considerand ca ne-a protejat doamna Kovesi’.

Procurorul mi-a spus ca ei vor trebui sa investigheze cauza si ca ar fi bine pentru mine sa fac o serie de denunturi cu privire la Dan Nica (ministrul Comunicatiilor), Calin Popescu Tariceanu (presedintele Senatului) si a altor demnitari pe care i-as fi intalnit vreodata. In opinia procurorului, era o favoare, chiar daca dosarul continua in ceea ce ma priveste, insa prin formularea denunturilor, imi usureaza situatia juridica prin reducerea pedepselor avand in vedere dispozitiile privind denuntul.

La data respectiva, mi-am dat seama ca procedura judiciara de urmarire penala era deja inceputa. Prezenta la discutie, avocata despre care am facut vorbire anterior (n.r. Angelica Enache) m-a sfatuit si ea ca ar fi bine sa dau acele denunturi. Aceasta avocata chiar a facut urmatoarea afirmatie, chiar in prezenta procurorului de caz: ‘Claudiu, nu e important adevarul, este important ceea ce vrea sa auda procurorul’.

Fata de cele constatate, am plecat de la sediul DNA, spunandu-i procurorului ca nu am ce denunturi sa fac impotriva lui Calin Popescu Tariceanu si Dan Nica, deoarece nu stiam nimic despre ei, insa procurorul mi-a spus ca el are informatii ca as fi prieten cu el, deoarece a gasit o poza pe internet la o lansare a Academiei mele de fotbal.

Arat ca si atunci cand am fost convocat la DNA, aveam aparator ales, respectiv avocat Surghie Florian, insa mie mi s-a spus sa vin fara avocat, acesta fiind motivul pentru care m-am dus fara avocat.

Tot ceea ce s-a intamplat la DNA si am relatat anterior i-am povestit si domnului avocat Surghie, aparatorul meu ales. Arat ca si ulterior au mai existat si astfel de intalniri, pe care eu le numesc ‘informale’ cu procurorul de caz, in absenta aparatorului meu ales, dar in prezenta avocatei anterior mentionate.

M-am dus la procuror in aceasta modalitate informala de 8-9 ori, de fiecare data fara avocatul meu ales Surghie Florian si de fiecare data intram pe usa din dos a DNA. De fiecare data, eram convocat pe telefonul mobil de catre procuror.

In opinia mea, in raport de ceea ce se scria in mass-media, eu am concluzionat ca tot ceea ce se intampla judiciar la DNA era in afara legii si, in consecinta, am optat sa merg de 8-9 ori la DNA fara avocat ‘pentru a obtine informatiile in legatura cu ce se intampla in dosar sau cu ce se va intampla pe viitor’.

Eu speram in urma acestor vizite informale la DNA sa obtin informatii care mi-ar putea fi folositoare situatiei mele.

La o alta intalnire informala, procurorul mi-a spus ca impotriva mea Pescariu facuse denunturi si situatia mea era foarte grava si, in consecinta, si eu ar trebui sa fac denunturi impotriva lui. Eu nu am facut nici un fel de denunt impotriva lui Pescariu.

Este adevarat ca la una din aceste intalniri informale, m-am hotarat si am formulat un denunt impotriva unei doamne Youness. Dupa ce ma intorceam de la DNA, ii comunicam avocatului meu ce se intamplase de fiecare data”, a mai spus Florică, anunţă luju.ro.

Sursa foto INQUAM