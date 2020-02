Luju.ro, a descoperit că președintele României, Klaus Iohannis, are dosar pe avere. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, Iohannis are o avere ce depășește veniturile realizate și nu a respectat dispozițiile legale referitoare la completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese.

Ce spune ordonanța de clasare PICCJ care face referire la dosarul lui Iohannis deschis de ANI

“La data de 18.11.2010, Agentia Nationala de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca primarul municipiului Sibiu – Iohannis Klaus Werner a acumulat o avere ce depaseste veniturile realizate si nu a respectat dispozitiile legale referitoare la completarea si depunerea declaratiilor de avere si interese (lucrarea 86906/A/II/2010).

In contextul alegerii acestuia in functia de Presedinte al Romaniei incepand cu data de 21.11.2014, in lucrarea 86909/A/II/2010 s-au aplicat dispozitiile art. 25 din Legea 115/1996, potrivit cu care ‘averea Presedintelui Romaniei va putea fi cercetata numai dupa incetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotararii Parlamentului Romaniei, adoptata cu votul majoritatii senatorilor si deputatilor (…)’.

Pana la data prezentei, nu a fost intocmit un raport de evaluare cu privire la respectarea regimului juridic al declararii averii de catre Iohannis Klaus Werner, fost primar al municipiului Sibiu, actualmente Presedinte al Romaniei”.

