Mădălina Manole a fost una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi, piesele ei fiind ascultate chiar și astăzi, la 13 ani de la moartea sa. Aceasta avea însă să sfârșească tragic. Chiar de ziua ei de naștere, a fost găsită fără suflare în propria casă, anchetatorii concluzionând că s-a sinucis.

Mădălina Manole a fost discriminată pe criterii de vârstă

Dan Negru, care a cunoscut-o destul de bine pe artistă, a vorbit despre răul pe care media i l-a făcut acesteia. Potrivit acestuia, la numai 35 de ani, Mădălina Manole era considerată ”o femeie bătrână”. Era mai tânără decât Smiley și decât Delia, însă nu a contat, a adăugat prezentatorul TV. Nu mai era căutată de televiziuni, radiourile căutau altfel de piese, iar acest lucru a afectat-o pe artistă mai mult decât s-ar fi crezut.

Dan Negru susține că multe persoane se fac vinovați de moartea prematură a Mădălinei Manole. Mai mult, prezentatorul TV a subliniat că ea a fost prima persoană din showbiz-ul românesc discriminată pe criterii de vârstă.

„Mădălina era considerată bătrână la 35 de ani! “Trecută de prima tinerețe” scriau ziarele despre ea la 35 de ani! Era mult mai tânăra decât sunt azi Smiley sau Delia. Era de vârsta lui Dorian Popa, azi. N-am știut niciodată cum să-i explic de ce televiziunile n-o mai voiau atunci.

Era perioada in care televiziunile si radiourile căutau doar publicul tânăr între 18-49 ani și orice părea vechi sau românesc era respins. (…). Moral, noi toți ăștia care ne-am făcut treaba prin televiziuni, prin agenții de publicitate sau prin media in anii ăia suntem criminalii Mădălinei.

Mădălina a fost prima victimă a discriminării de vârstă din showbizu’ românesc ! Și noi, complicii crimei. Să ne învățăm măcar copiii că a înainta in vârstă nu inseamnă că îmbătrânești. Însemnă ca trăiești!”, a postat acesta pe Facebook.

13 ani de la moartea Mădălinei Manole

Pe 14 iulie 2023, s-au împlinit 13 ani de la moartea Mădălinei Manole, care ar fi împlinit 56 de ani.

Silvia Dumitrescu, amica ei, a făcut o serie de declarații neașteptate despre regretata artistă, povestind, totodată, cum s-au cunoscut. Potrivit spuselor sale, Mădălina Manole suferea de depresie în tăcere, fiindu-i teamă să meargă la un medic specialist din cauza presei. Stările ei de nervozitate, oboseală și fericire alternau și îi agravau starea de sănătate.

„Îmi amintesc cu mult drag de prima mea întâlnire cu Mădălina. Mi-a plăcut din prima de ea, era sociabilă, zâmbăreață și plină de viață. Mi-a mărturisit mult mai târziu că mă plăcea și mă admira mult de aceea era ușor reținută și intimidată de mine. Mădălina era un om tenace, muncitor și foarte talentat.

(…) Ne-am văzut la Sala Palatului, la concertul lui Mihai Constantinescu, și-i ocupasem un loc alături de mine și de Marina Florea, în cabină. Când a venit a trecut pe lângă mine ca o furtună și și-a ales o cabina unde era singură. Am venit la ea și am întrebat-o ce are. Mi-a spus că este într-o pasă proastă, că nu se simte bine și că vrea să stea singură. A cântat și a plecat repede.”, a spus aceasta.