Într-o apariție la TV, în urmă cu patru ani, George Simion declara că nu dorește să fie implicat în discuții despre istoria recentă a României, invocând prezența în societate a unor figuri cu simpatii extremiste.

El sublinia importanța distanțării de orice formă de extremism, echivalând fascismul și comunismul ca regimuri care au produs „milioane de victime”.

„Călin Georgescu să vină să se pronunțe pe teme de istorie. Eu am 35 de ani, am făcut un partid de la 0, nu trebuie să fiu pus eu, care am pornit AUR pe 1 decembrie 2019, de Ziua Națională la Alba Iulia, să discut despre istoria recentă a României, despre legionari, despre comuniști și să fac aprecieri despre Zelea Codreanu și Nicolae Ceaușescu.

Pentru că o să găsești în societatea românească unii, cum e domnul Georgescu, simpatizanți ai legionarilor, o să găsești foarte mulți cum sunt mulți dintre bunicii și părinții noștri care sunt simpatizanți ai comuniștilor”, a declarat George Simion în urmă cu patru ani la Antena 3 CNN.