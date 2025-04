Răspunsurile candidaților la alegerile prezidențiale au arătat diferențele de viziune asupra rolului președintelui, dar și maniera în care candidații se raportează la crize – unii pragmatici, alții idealiști, unii conectați la rețele internaționale, alții centrați pe suveranitate.

Fostul lider liberal a punctat că un președinte trebuie să fie un lider capabil să acționeze în funcție de context. A menționat contacte directe cu oficiali europeni de rang înalt, precum Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Antonio Tajani sau Viktor Orban.

Candidata USR a evitat nume și a vorbit despre importanța comunicării directe cu cetățenii. A amintit și de dispariția rolului purtătorului de cuvânt ca un element negativ în administrație.

Candidatul suveranist a fost tranșant considerând că „un candidat suveranist nu are nevoie de un telefon la un străin.” A punctat că mizează pe forțele proprii ale națiunii române.

„Am contacte multe în SUA și nu le-am folosit pentru că un candidat suveranist nu are nevoie de un telefon la un străin. De 35 de ani așteptăm să vină un străin să ne spună care este candidatul. Sunt credincios națiunii române”, a spus candidatul la alegerile prezidențiale.

Deși a menționat opțiunea de a suna pe Donald Trump sau Giorgia Meloni, Lavinia Șandru a mutat discuția într-o zonă emoțională.

„Aș putea să-i sune pe Trump sau Meloni, dar cel mai important este că nu am vorbit despre părinții și bunicii noștri. Puneți mâna pe telefon și sunați-i că mâine s-ar putea să nu mai fie în viață. Să-i facem pe bunicii și părinții noștri bucuroși că ne au”, consideră ea.

Fostul premier a răspuns detaliat: în caz de amenințare militară – Donald Trump, președinții Turciei și Poloniei; în criză economică – Christine Lagarde și Ursula von der Leyen; pentru urgențe – vecinii. Iar pentru sfaturi personale, „Andrei și Irina”.

„Sunt trei tipuri de situații. O amenințare militară, am o relație personală cu președintele Trump, precum și cu doi parteneri zonali: Turcia și Polonia. O amenințare economică: Christine Lagarde și Ursula von der Leyen. Pentru o situație de urgență, sun vecinii. Ne vor ajuta că și noi i-am ajutat pe ei. Când am o problemă personală, am doi sfătuitori: Andrei și Irina”, a spus acesta.