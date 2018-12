Dezastru total pentru Liviu Dragnea. Opoziția a hotărât! Astăzi se decide soarta Guvernului Dăncilă

Liderul de grup al deputaţilor liberali, Raluca Turcan, şi liderii USR şi PMP au anunţat că vineri ar urma să depună moţiunea de cenzură intitulată "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dăncilă, ruşinea României!".

"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziţiei, ci o urgenţă naţională! Grupul infracţional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să şi-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând. Afirmăm cu putere şi cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naţionale ca ţara să rămână pe mâna acestui grup infracţional organizat, care distruge statul de drept şi dinamitează stabilitatea politică şi economică a României, într-un moment de instabilitate internaţională", afirmă opoziţia la începutul textului moţiunii de cenzură care ar urma să fie depusă la Parlament.

Reprezentanţii opoziţiei îi reproşează premierului că, deşi la învestire documentul aprobat de Parlament se numea ”Programul de Guvernare 2018-2020”, toate acţiunile Guvernului l-au transformat în ”Programul de Guvernare după anul 2021 ...”, deoarece toate angajamentele au fost amânate după această dată.

"Salariile cresc după anul 2021, pensiile cresc după anul 2022, autostrăzi şi căi ferate NU se construiesc decât după anul 2021, construcţia spitalelor regionale va începe tot după anul 2021. În acest context, de dispreţ total faţă de programul cu care aţi fost învestită, putem să considerăm că, în temeiul art. 103 din Constituţia României, sunteţi demisă de drept şi puteţi să vă încercaţi norocul după anul 2021", spune opoziţia.

PNL, PMP şi USR susţin că remanierile succesive nu au făcut decât să demonstreze că pentru un incompetent dovedit, PSD-ALDE are cel puţin alte 3-4 rezerve şi mai slab pregătite, cu care sunt umiliţi tinerii care au crezut în zicala „cine are carte, are parte”, iar deşi prin Guvernele PSD-ALDE s-au peridat peste 70 de miniştri, în mai puţin de 2 ani, calitatea actului de guvernare a scăzut constant, de la un guvern la altul.

"Pentru Liviu Dragnea, aţi aruncat România într-o stare de instabilitate politică fără precedent după 1989!", li se reproşează miniştrilor şi premierului.

"Moţiunea de cenzură este depusă împotriva întregului Guvern, care arată de la o zi la alta tot mai obez, cu 27 de ministere, peste 150 de secretari de stat şi peste 90 de subsecretari de stat, cu toţii plătiţi regeşte pentru lipsa totală de performanţe. Guvernul arată ca o agenţie de ocupare a forţei de muncă pentru şomeri greu de integrat în economia privată, pe care nu i-ar angaja nimeni, nici măcar din milă. Cine nu se pricepe la nimic, are şanse să fie unul dintre miniştri în guvernele PSD-ALDE", spun semnatarii documentului.

Sunt criticaţi dur miniştrii Carmen Dan, Petre Daea, Orlando Teodorovici, Tudorel Toader.

"Carmen Dan, ministrul care a dirijat în miez de noapte tunurile cu apă, bastoanele şi lacrimogenele împotriva cetăţenilor români paşnici, împotriva copiilor şi mamelor, pe care poliţia şi jandarmeria ar fi trebuit să-i apere, nu să-i gazeze şi brutalizeze, este în opinia dumneavostră un ministru de apreciat. Petre Daea, groparul zootehniei româneşti, care se plimbă prin târguri şi degustă pastramă şi must, în vreme ce sute de mii de porci sunt eutanasiaţi, iar mii de familii au rămas fără porc de Crăciun este expresia competenţei marca PSD. „Iexcelenţa” sa, Tudorel Toader, această icoană la care se închină toţi condamnaţii din penitenciare şi recidiviştii eliberaţi prin planul de golire a puşcăriilor, este un alt mare sinistru, considerat ministru, pe care toţi infractorii din România îl apreciază, iar oamenii oneşti se simt umiliţi numai la auzul vocii domniei sale. Eugen Teodorovici, ministrul care încă mai confundă ministerul cu discotecile, vă este util ca trompetă anti-europeană, atunci când vreţi să-i sancţionaţi pe românii plecaţi la muncă în străinătate", se arată în moţiune.

"În doi ani de zile aţi legiferat pentru salvarea de la închisoare a unui singur om, Liviu Dragnea, fără să vă pese de vieţilor românilor cinstiţi. Aţi eliberat anul trecut 10 000 de infractori din puşcării şi aţi făcut ca românii să se teamă în casele lor să nu fie tâlhăriţi şi omorâţi! (...) Pentru Liviu Dragnea puneţi în pericol viaţa românilor cinstiţi!", acuză opoziţia.

Guvernului i se mai reproşează rata mare a inflaţiei şi faptul că românii trăiesc tot mai prost.

"Aţi luat o ţară care avea 0% inflaţie şi aţi dus-o la 5%. Aţi făcut din ROBOR o adevărată sperietoare naţională, deşi aceasta este una dintre oglinzile incompetenţei Guvernului condus de dumneavoastră. Oul, untul, brânza şi covrigul au devenit bunuri de lux în România! Avem astăzi cea mai dezechilibrată balanţă comercială din ultimul deceniu – importăm tot mai mult mâncare şi produse de bază. Ne veţi spune probabil că exporturile au crescut cu 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Da, dar importurile au crescut cu 16%. Şi deficitul s-a adâncit. Iar cine spune deficit, spune datorie", se mai arată în moţiune.

Executicul Dăncilă mai este acuzat că şi-a bătut joc şi de peste 3.000 de primari, indiferent de culoarea lor politică.

"Le-aţi furat peste 13 miliarde de lei din excedente, adică agoniseala pentru investiţii realizată în anii trecuţi, şi i-aţi trimis pe aceştia să se împrumute la dobânzi uriaşe ca să plătească facturile la utilităţi. I-aţi păcălit pe aleşii şi funcţionarii din administraţia locală cu majorări de salarii, fără să le daţi şi banii necesari, iar apoi le-aţi spus să se descurce, fiecare după cum poate. Aţi ştiut, încă de anul trecut, că banii alocaţi din impozitul pe venit vor scădea de la 20,5 miliarde lei în anul 2017, la numai 15,7 miliarde lei în anul 2018, deşi aceste resurse ar fi trebuit să crească, pentru că Guvernul le-a crescut cheltuielile şi preţul facturilor de bază. I-aţi înşelat pe reprezentaţii comunităţilor locale că le acordaţi 100% din impozitul pe venit, însă, la numai câteva zile de la această promisiune, doamna Dăncilă a dat un punct de vedere negativ pe proiectul PNL care ar fi rezolvat încă din primăvară această problemă", spun partidele de opoziţie.

Reprezentanţii acestora critică şi situaţia din Educaţie, spunând: "O vorbă cinică pe care noi am refuzat să o credem suna aşa: „educaţia n-are rost ... Guvernul te vrea prost!”. Văd că dumneavoastră aţi îmbăţişat-o şi acţionaţi în consecinţă. Stau mărturie chiar actele şi faptele Guvernului pe care îl conduceţi. De pildă, Guvernul tot semnează acorduri peste acorduri cu sindicatele din învăţământ, participă la ceremonii şi promite că va curge ”lapte şi miere” în toate şcolile. Dincolo de această faţadă, adevărul este cu totul altul: în şcoli nu mai vine nici măcar ”Cornul şi Laptele”, iar profesorii şi părinţii nu mai cred în promisiuni".

În domeniul Sănătăţii, Guvernul Dăncilă este acuzat că "miniştrii PSD-ALDE nici măcar nu au curajul să treacă pragul unui spital din România, pentru că ştiu foarte clar că, de la uşă, există riscul să se îmbolnăvească, din cauza bacteriilor care mişună nestingherite prin spitale", că "spitalele româneşti sunt un teren de luptă, un teatru de război între microbi, nesimţire, neglijenţă şi oameni fragili", concluzia fiind că ”moartea pândeşte în spitalele româneşti”.