Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări, cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.

Sportiva română a fost încurcată de stilul de joc al adversarei sale. Deși este o sportivă corpolentă, Taylor Townsend este probabil singura sportivă care joacă tot timpul foarte aproape de fileu din circuitul WTA.

Halep a luptat, a încercat să găsească breşe în ofensiva totală a rivalei, a salvat două mingi de meci în decisiv, nu a vrut să cedeze, dar ”zidul” din faţa ei a fost de netrecut şi a trebuit să se recunoască învinsă.

Halep, care câştigase toate cele trei meciuri anterioare cu Townsend, în 2017, în turul al doilea la Cincinnati, cu 6-4, 6-1, în 2018 la Roland Garros, în turul al doilea, cu 6-3, 6-1, şi anul acesta în turul al doilea la Miami, cu 6-1, 6-3, a fost de această dată surprinsă de venirile dese la fileu ale americancei, care a făcut diferenţa prin agresivitate, forţă şi mobilitate, în ciuda gabaritului său.

Românca a controlat primul set (6-2), reuşind patru ghemuri consecutive, după un debut echilibrat (2-2).

Townsend a început mai bine actul secund, conducând cu 2-0, Halep şi-a recuperat break-ul, dar americanca a câştigat din nou contra serviciului, iar apoi s-a desprins la 4-1. Ecartul de pe tabelă s-a păstrat până la finalul setului, adjudecat cu 6-3 de americancă.

În decisiv, Halep şi-a pierdut serviciul la 2-2, dar a avut apoi şansa să facă rebreak, însă a pierdut un nou ghem după ce a condus cu 40-0, astfel că în loc să fie 3-3, scorul a devenit 2-4. Townsend a condus cu 5-3 şi la 5-4 a ratat două mingi de meci, dar Halep a reuşit să facă break şi apoi a trecut în avantaj, 6-5. Românca a avut o minge de meci pe serviciul adversarei, la 30-40, dar a ratat şi jocul a ajuns în tiebreak.

Halep nu a fost niciun moment în avantaj, greşind de mai multe ori, astfel că Townsend s-a impus cu 7-4, obţinând cea mai importantă victorie a carierei, după două ore şi 4 minute.

Simona Halep a reacționat imediat. Ea a susținut că adversara ei a fost mult mai inspirată decât ea.

“Cred că a jucat extraordinar. A fost inspirată la fiecare minge. A venit mult la fileu şi nu a ratat mult. Este incredibil. În plus, returul meu a fost slab, pentru că nu am putut simţi ritmul unei stângace. Serviciul nu era foarte puternic, dar mingea se mişca prea mult şi nu o simţeam. Apoi cred că am jucat un pic cu tactica greşită. Ea a fost foarte aproape de fileu. Nu am fost deloc inspirată astăzi, dar am luptat. Sunt un pic supărată din cauza tacticii şi a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. Ea a jucat foarte bine. A meritat victoria pentru că a dat totul şi nu s-a gândit la eşec. A crezut sută la sută. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam cum joacă. Dar astăzi a schimbat. A mers la fileu, aşa că a fost un pic diferit. La un moment dat am pierdut ritmul în setul doi şi nu ştiam ce trebuie să schimb. La multe mingi ea a fost mult mai ispirată decât mine. Am jucat de fiecare dată acolo unde era ea. Nu am mai jucat niciodată cu cineva care să vină atât de des la fileu”, a afirmat Simona Halep.

