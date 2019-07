Comisia Europeană suspectează că statisticile raportate de România la producția de porumb au fost umflate pentru anii 2017 și 2018, pentru a da mai bine în statisticile guvernării. Ministrul Agriculturii, Petre Daea a fost contactat de către Digi24 pentru a explica această problemă. Ministrul a recunoscut că există această scrisoare din partea Comisiei Europene însă susține că nu au fost erori în raportarea producției de porumb.

Digi24.ro: Vă sun în legătură cu acea scrisoare care ar fi fost trimisă la Ministerul Agriculturii de oficiali ai Uniunii Europene, conform căreia statisticile ar fi fost umflate la minister…

Petre Daea: E… haideţi dom’le, fiţi cuminţi… haideţi, fiţi cuminţi.

Digi24.ro: Şi voiam să vă…

Petre Daea: haideţi, fiţi cuminţi.

Digi24.ro:…cer un punct de vedere…

Petre Daea: Sunt comunicări între noi, sunt comunicări uzuale pe sistemul informaţional de fiecare dată. Sunt date care se transmit unele la o etapă, altele la altă etapă, nu-i niciun fel de problemă. Informaţiile, datele pe care le avem noi sunt date luate pe bază de semnătură, sunt date care certifică cu exactitate ceea ce s-a întâmplat, nu-i niciun fel de problemă, sunt interpretări diferite pe o temă pe care noi am gestionat-o printr-o comunicare profesionistă între noi şi Comisia Europeană. Sunt comunicări uzuale între noi şi Comisie privind punerea de acord pentru anumite situaţii, sunt întrebări pe care le pune Comisia, sunt răspunsuri pe care le dăm noi, sunt întrebări pe care le punem noi, le dă Comisia… Sunt de ordinul evidenţei aceste producţii pe care noi le-am obţinut în România şi care onorează şi Comisia Europeană şi onorează şi România şi pe fermierii români.

Digi24.ro: Spuneţi că această scrisoare care vă spune să revizuiţi statistici…

Petre Daea: Dar nu e vorba de revizuit statistici, dom’le, nu e vorba de revizuit statistici atâta timp cât… e punere de acord cu anumite informaţii pe care le dăm din România şi care au o anumită periodicitate. Spre exemplu stocurile, vă dau un exemplu, aşa, pentru dumneavoastră, stocurile se dau la sfârşit, stocurile pentru anul 2018 se dau la sfârşitul anului 2019. Sunt corecţii care se fac an de an, sunt puneri de acord cu datele pe care noi le transmitem, nu e vorba de a umfla producţia aici, doamne fereşte, păi nu vedem ce-i afară… Fiecare are posibilitatea… În agricultură lucrurile se văd, iar producţiile se pot vedea şi se cântăresc de fiecare dată de către fermieri şi se comunică pe baza datelor statistice. Sunt agreuri care se transmit, e agre-2a, agre-2b care se transmit pe bază de semnătura de către… pe la statistică, nu-i niciun fel de problemă din acest punct de vedere sunt, am văzut şi eu, sunt lucruri cu care ne confruntăm an de an ţinând seama de faptul că sunt diferenţe între perioadele de comunicare într-o parte şi alta. Noi avem date exacte, alţii fac estimări. Sunt situaţii pe care le-am întâlnit şi le vom întâlni în continuare.

Digi24.ro: Deci până la urmă spuneţi că e vorba de o punere în acord?

Petre Daea: Sigur că da. E vorba de punere în acord a stocurilor, practic, a balanței unei produs, în speță porumbul din 2018 și nu-i nimic altceva. Noi putem proba cu documente, cu verificări în teren, sunt multe canale de verificare a informațiilor respective.

Conform rapoartelor României, țara noastră a cultivat cea mai mare suprafaţă cu porumb boabe din Uniunea Europeană şi a obţinut şi cea mai mare producţie. România, cel mai mare cultivator de porumb boabe din Uniune, cu mai mult de o pătrime, a avut o pondere mai mare cu 0,4 puncte procentuale în anul 2018, faţă de anul 2017, în cadrul UE.

INS a anunțat recent creșteri de 4 milioane de tone anual la porumb în 2017 și 2018 cu toate că suprafața cultivată a fost mai mică și au fost înregistrate și inundații care au afectat culturile. Acest lucru a trezit suspiciuni ale Comisiei Europene, relatează G4media.

România a ocupat anul trecut primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte producţia de porumb, cu peste 18 milioane de tone recoltate de pe o suprafaţă de 2,415 milioane hectare.

„Mă aştept ca România să îşi păstreze poziţia de lider în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte producţia de porumb. Merită asta. România nu trebuie să părăsească locul unu la producţia de porumb şi va fi posibil de menţinut cu o singură condiţie: să readucem sistemul de irigaţii în funcţiune. În condiţiile în care aducem sistemul de irigaţii în funcţiune pe cele două milioane hectare, România, vrând-nevrând, prin rotaţia culturilor, prin decizia agrotehnică a fermierilor va însămânţa un milion hectare la irigat. Un milion hectare la irigat, cu 16 tone porumb la hectar fac 16 milioane tone. România pune în jur de 2,5 milioane hectare de porumb. Pe 1,5 milioane hectare, cât este diferenţa, dacă se realizează, în condiţiile cele mai grele de irigat, o producţie între 4 şi 5 tone, iată cum România depăşeste 23 de milioane de tone, ceea ce-i va consacra poziţia de lider în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte cultura porumbului şi merită asta”, declara Daea în luna martie anul acesta.

