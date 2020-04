Se aud tot mai multe voci care vorbesc despre o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban, după expirarea stării de urgență.

După Victor Ponta, președintele PRO România, a venit rândul lui Varujan Vosganian, vicepreședinte ALDE, să spună că există argumente pentru răsturnarea Guvernului Orban.

”Nu aş vrea să apară ca o mişcare politică”

”Cred că ar fi argumente pentru o moţiune de cenzură, dar nu aş vrea să apară ca o mişcare politică, ci ca una argumentată pe situaţia reală din ţară şi pe modul în care Guvernul Orban a gestionat această criză”, a declarat luni seară Varujan Vosganian.

”Noi avem sesiune parlamentară până la sfârşitul lunii iunie. Eu cred că, imediat ce se reuneşte Parlamentul, trebuie să facem o dezbatere rapidă şi foarte aplicată pe câteva teme pe care nu am apucat să le aprofundăm.

Una este cea privind achiziţiile publice, a doua este cea privind chestiunea sezonierilor şi felul în care Guvernul s-a asigurat în legătură cu protecţia acestora, care este o temă foarte importantă.

”Va trebui să facem o evaluare”

În al treilea rând, va trebui să facem o evaluare în legătură cu seriozitatea cu care Guvernul Orban a gestionat criza coronavirus, dacă informaţiile au fost corecte, dacă nu au fost măsuri dezechilibrate şi aşa mai departe”, a explicat Vosganian, conform dcnews.ro.

”Lucrurile acestea trebuie să se facă rapid, în două săptămâni, iar la începutul lunii iunie să luăm o decizie, în funcţie de concluziile pe care le tragem şi pe care le prezentăm. Aş vrea să nu fie o moţiune de cenzură politică; să fie o moţiune argumentată pe realităţile zilei.

În plus, până în 15 mai avem şi o evaluare cu privire la ce are Guvernul de gând să facă cu relansarea economică, pentru că până acum nu am înţeles nimic în afară de plata unor ajutoare de şomaj şi amânarea unor chirii şi rate. Nu au fost decât măsuri reactive, măsuri proactive nu am văzut”, a precizat vicepreședintele ALDE.