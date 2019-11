Vorica Dăncilă a avut parte de un moment jenant în timpul unei vizite electorale pe care a făcut-o în comuna Buciumi. Ideea acestor deplasări constă tocmai în creșterea capitalului de imagine și atragerea de voturi. Numai că premierului demis lucrurile îi ies exact pe dos.

Episodul cu pricina a avut în centrul atenției o discuție purtată de Dăncilă pe teme economice cu un alegător. În timp ce acesta încerca să explice cum a scăzut gradul de îndatorare a țării, acesta a avut o reacție neașteptată. Mai mult, el a refuzat să facă poze cu premierul demis. .

„Am inteles ca vreti sa fiti presedinta Romaniei. Vreti voturile noastre. Ale romanilor!”, a comentat alegătorul care a întrebat-o care este viitorul copiilor noștri dacă au tot fost luați bani împrumut aproape in fiecare zi?”.

Vizibil încurcată de comentariile alegătorului, Dăncilă a încercat să schimbe tactica și a început să spună care sunt realizările PSD.

„Am crescut pensiile și salariile, am crescut alocațiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilități. Am făcut lucruri bune. Credeți-mă că aveți în fața dumneavostră un bun român, un om care iubește această țară și nu ar lua nicio decizie în defavoarea românilor și a României. Am înțeles că vreți să facem o poză”, i-a explicat Dăncilă localnicului.

Mai mult chiar, alegătorul a refuzat categoric să facă o poză cu Dăncilă.

„Nu. Nu vreau… Nu m-ați convins!”, i-a răspuns liniștit și ferm bărbatul.

