Bancherul Răzvan Temeșan a fost recunoscut drept agent SIE în instanță. El ar fi fost recrutat cu un an înainte ca acesta să ocupe postul de director al Bancorex.

În 1997, Temeșan a fost acuzat de subminarea economiei naționale și a fost arestat direct din sediul Bancorex.

Va dura doar doi ani până când instituția considerată cea mai mare bancă românească, va da faliment. Cauza: creditele nerambursabile sau ilegale de peste 2,4 miliarde de dolari. Ele erau atât de consistente încât erau echivalentul a 7% din produsul intern brut.

În ceea ce privește apartenența la SIE, Serviciul i-a clasificat dosarul pentru o perioadă de 30 de ani. Totuși, adevărul a ieșit la suprafață în urma unui demers al fiului bancherului, Bogdan Șerban Temeșan. El încearcă să „repare” onoarea tatălui său. Instituția i-a refuzat fiului, în 2021, accesul la documentele care ar dovedi faptul că Temeșan senior ar fi fost agent SIE.

Ca urmare a acestui răspuns, Temeșan junior a cerut în instanță dovezile de care avea nevoie. El a motivat spunând că există riscul ca SIE să distrugă dovezile, după termenul de clasificare.

Fiul a intentat o acțiune și împotriva MApN și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. În cele din urmă, el a primit documentele potrivit cărora tatăl său a fost racolat de SIE în 1993.

„În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat se impune a se avea în vedere faptul că raporturile dintre Temeșan Răzvan Liviu și pârâte s-au derulat sub incidenta dispoziţiilor legale privind secretul de stat: activitatea lui Temeșan Răzvan Liviu a avut caracter de secret de stat. Calitatea lui Temeșan Răzvan Liviu în cadrul pârâtei SIE a avut caracter de secret de stat”, se arată în dosarul cazului, citat de FANATIK.

Potrivit SIE, dosarul Temeșan Senior era clasificat, și urma să expire pe data de 15.07.2023. Totodată, documentele arată și că acesta a fost eliberat din SIE după arestare.

Răzvan Temeșan nu a beneficiat de pensie în urma serviciului SIE, iar fiul său solicită daune pentru acesta în alt dosar.

„Activitatea mea s-a desfășurat în a descoperi banii ăştia, la banca română de comerţ exterior, în conturi ascunse şi la alte bănci din România. Zeci de milioane de dolari am adus. (…)

Am deranjat diverse persoane care erau interesate să treacă timpul şi să pună mâna pe banii ăştia. La început nu au ştiut cine a furnizat informaţiile de au rămas fără bani din moment ce eu am fost ofiţer sub acoperire desconspirat, normal, ştiu destule despre multă lume”, declara Răzvan Temeșan la Digi 24.