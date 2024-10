Fostul director al SIE, Cătălin Harnagea, face declarații incendiare care oferă o nouă perspectivă asupra scandalului recent declanșat de așa-numitele dezvăluiri legate de presupusele legături ale lui Mircea Geoană cu putinismul. Aceste dezvăluiri provin de la un site obscur, asociat cu o organizație finanțată de oligarhul rus Mihail Hodorkovski, iar impactul lor a fost amplificat de o postare pe platforma X a oligarhului, postare care ulterior a fost ștearsă. Întrebarea esențială este: de ce ar interveni un miliardar controversat, cunoscut ca disident anti-Putin, în alegerile din România? Să fie doar pentru a diminua șansele unui anumit candidat? Într-un răspuns acordat astăzi pentru Inpolitics, Harnagea susține că Hodorkovski nu l-a atacat în mod direct pe Geoană, ci a vizat, de fapt, NATO, și acest lucru nu este lipsit de un scop clar.

”Alegerile din acest an sunt cele mai importante din epoca post-decembristă” spune Harnagea.

”Tocmai de aceea a crescut enorm miza viitorului președinte și se înfruntă aici Rusia și SUA, Estul și Vestul. Pentru NATO și SUA, Polonia și România vor fi cele mai importante țări, geopolitic vorbind, în viitor și e crucial cine le conduce. Hodorkovski a atacat NATO, cum spuneam, mai mult decât pe Geoană.

„Este șocant că NATO a trecut cu vederea peste astfel de lucruri când numește persoane pentru roluri atât de importante”, iar „românii trebuie să țină cont de acest lucruri când votează luna viitoare” a spus el pe X. Apoi a șters.

Aici trebuie spus că cei care ajung să dețină posturi atât de înalte în ierarhia celei mai mari alianțe militare din istorie nu doar că sunt verificați la sânge de către toate structurile militare și de intelligence din TOATE statele membre NATO, dar ei sunt monitorizați permanent la orice acțiune pe care o fac. Ei dau socoteală oficial după fiecare acțiune a lor, fac rapoarte șamd. Peste toate, există verificările pe care le face în final oficiul pentru securitate al NATO, Office of Security (NOS), care are acces la o cantitate imensă de date. Am fost personal cîndva acolo și am fost cel puțin impresionat de capacitățile lor. Gîndiți-vă că Mircea Geoană a avut acces la informații de top, inclusiv strategii militare ori date despre armamentul nuclear. Nu se poate imagina măcar că NATO nu a avut habar de tot ce ține de el, cu atît mai puțin de relații dubioase cu rușii, despre care află, în schimb un miliardar rus, care deține o organizație de investigații, Dossier Files, implicată și în recentele acuzații la adresa lui Geoană” mai spune Harnagea.