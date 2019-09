Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, ar fi fost implicat în urmă cu mai mulţi ani într-un caz de viol, iar cel care l-ar fi scăpat de închisoare pe tânăr a fost chiar tatăl său, potrivit Adevărul.

Principalul suspect în cazul crimelor de la Caracal are trei băieţi şi o fată. Vecinii familiei Dincă spun că Dan, băiatul cel mare, a fost implicat într-un caz de viol înainte de a pleca în Italia, însă Gheorghe Dincă a rezolvat totul prin intermediul prietenilor săi din Poliţie. Bărbatul cunoştea mulţi poliţişti pentru că aceştia veneau la el acasă, pentru a le repara maşinile.

„Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile”, a declarat una dintre vecinele familiei Dincă.

Aceste informaţii sunt confirmate şi de Victor Mieilă, poreclit Vică, unul dintre apropiaţii lui Gheorghe Dincă şi martor în ancheta de la Caracal. „A fost mai demult povestea asta cu violul. Fiu-său a violat o fată, dar a scăpat. Nu ştiu cum, ce pile avea taică-său. Că nu ne spunea. Ne zicea să ne vedem de treabă. El l-a scăpat pe Dan atunci. Era disperat să rezolve problema”, a declarat Mieilă.

