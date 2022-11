Au apărut informații cheie în cazul Caracal. Motivarea sentinței de condamnare a lui Gheorghe Dincă scoate la iveală noi detalii modul în care a omorât-o pe Luiza Melencu și ce l-a determinat să facă acest gest.

Dintr-un document rezultă noi detalii înfiorătoare, așa cum au fost consemnate de instanță, privind ultimele clipe din viața Luizei Melencu. Ea avea 18 ani pe 14 aprilie 2019, când a fost răpită de Gheorghe Dincă, atunci fiind și ultima zi în care a fost văzută în viață.

„Martorul ##### ###### (fila 333 vol. 12 UP fila 152 vol. 7 fond) a relatat că în dimineața zilei de 14.04.2019 a plecat de la domiciliu cu autoturismul proprietate personală și, ajungând în ### «al Văduvei», a observat pe partea stângă față de direcția de deplasare o consăteancă pe nume #####, vorbind la telefon”, se arată în documentul citat de Gândul.

Luiza Melencu a fost ținută prizonieră timp de trei zile

Din listingul telefonului folosit de victimă a rezultat că aceasta a purtat o convorbire începând cu ora 11:14 cu mama ei, timp de 10 minute, după care și cu tatăl ei, la ora 11:30, în timp ce acesta se afla în Italia, victima spunându-i tatălui său că a oprit o mașină și că îl va suna când va ajunge acasă.

„Autoturismul care a oprit era marca Renault Megane de tip break, de culoare gri metalizat și avea geamurile cu folie protectoare de culoare închisă, fiind condus de inculpatul în cauză Dincă Gheorghe, victima urcând în partea dreaptă spate, după ce în prealabil a întrebat dacă merge la #######”, reține instanța în motivare.

Din documentele de la dosarul privind cazul Caracal mai rezultă că, după ce Luiza Melencu a fost răpită, a urmat o perioadă de câteva zile în care a fost ținută prizonieră în „fortăreața” special amenajată de Gheorghe Dincă pentru a-și izola și viola victimele. În tot acest timp, Dincă a sunat mai mulți membri ai familiei fetei, de pe telefoane cu cartelă prepay, pentru a-i convinge că aceasta a plecat în străinătate.

Ultimele cuvinte ale victimei care l-au scos din minți pe Gheorghe Dincă

Însă victima a fost eliminată de Dincă după trei zile de exploatare sexuală, din cauza, spune el, a unei reacții care „l-a scos din minți”.

„În după-amiaza zilei de 17 aprilie 2019, inculpatul a obligat victima din nou să întrețină un raport sexual oral, prilej cu care victima la rândul său a agresat organul sexual al inculpatului, i-a reproșat acestuia că nu are erecție, că e un prost și nu se ține de cuvânt să o ducă acasă, așa cum a lăsat să înțeleagă de mai multe ori”, se mai arată în document.

În cuprinsul înscrisului olograf, inculpatul a menționat: «Am fost făcut în tot felul, adică drăcuieli și alte ocărâturi, eu zicându-i să tacă, m-a scos din minți și am început să o lovesc cu pumnii peste față, ea a continuat să mă jignească, iar eu am turbat de furie, lovind-o încontinuu, fără control….în față și în piept, foarte tare, nu mai aveam control și nu am putut să mă opresc din acele lovituri în piept, ea fiind întinsă în pat, cu fața în sus» (fila 188 vol. 33 UP).

Loviturile puternice au fost în piept

Din cuprinsul procesului verbal de redare a convorbirilor din camera de arest, din data de 03.12.2019, au rezultat afirmațiile explicite ale inculpatului referitor la modalitatea în care a săvârșit omorul asupra victimei ####### : «Deci la ##### a fost … loviturile puternice au fost în piept … în piept am dat, cred că ## i-am spart pieptul» (fila 234 vol. 45 UP)”, se reține în motivare.

Instanța a menționat și că, „ulterior, inculpatul a mers să dea apă și mâncare la nutrii și boabe la găini, apoi s-a întors în cameră să observe starea victimei, prilej cu care a constatat că aceasta nu mai mișcă și nu mai respiră”.

”În continuare, inculpatul s-a gândit că trebuie să facă ceva să scape de cadavru, gândindu-se să meargă să îl ducă cât mai departe de casa lui”, se mai arată în documentul menționat.