Cîţu deţine, împreună cu George Cîţu, câte 50% fiecare, din 3 terenuri de 1 hectar (teren agricol), 75 hectare (teren forestier) şi 1.250 mp (intravilan). Toate au fost obţinute prin donaţie de la părinții săi, Elena şi Vasile Cîţu, conform declarației de avere, potrivit stirilekanald.ro

De asemenea, creditul la ING este în valoare de 303.000 euro

Ce a spus ministrul Finanțelor

Recent, ministrul Finanțelor a explicat și că obține bani din exploatarea proprietăților sale.

„Banii sunt din exploatarea proprietăților pe care le am. Vânzare-cumpărare înseamnă exploatare proprietăți. Am vândut terenuri. Am câștigat și în instanță, sunt donații” a spus aceste, conform sursei menționate.

Presa vâlceană scria recent că Instanța i-a retrocedat Elenei Cîțu, mama lui Florin Cîțu, aproximativ 50 de hectare de pădure lângă pârtia de schi din Voineasa.

Cîțu are masterat în economie în SUA

Conform site-ului alegerilor parlamentare din 2016, Florin Cîțu a absolvit Grinnell College din SUA (1996), un masterat în economie în cadrul Iowa State University (2002), iar din 2002 este doctorand al Iowa State University.

A fost economist în cadrul Băncii Naţionale a Noii Zeelande (2001-2003) şi în cadrul Băncii Europene de Investiţii (2003-2005). În cadrul ING Bank, a lucrat ca economist şef (2006-2007) şi şef al departamentului pieţe financiare (2007-2011), pentru ca ulterior să fie consultant şi analist economic.

