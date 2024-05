Destinația anului 2024. Nu este o noutate faptul că România oferă o mulțime de locuri spectaculoase. Turiștii străini se întorc deja cu mare plăcere în țara noastră pentru a experimenta momente cu adevărat memorabile.

Și totuși, care sunt cele mai bune destinații în România pentru 2024? S-au selectat cele mai frumoase locuri din țară, cu peste 120 de locații turistice participante la acest concurs. Una singură a ieșit câștigătoare.

Locul din România considerat un veritabil paradis și desemnat „Destinația anului 2024” este Sibiul. A reușit să se evidențieze și să câștige în mai multe categorii. De asemenea, Rezervația Naturală Delta Dunării și Castelul Corvinilor din Hunedoara au obținut punctaje ridicate.

Însă cum a devenit Sibiul Destinația anului 2024 în România? În primul rând, gastronomia, istoria și cultura din zonă au jucat un rol crucial. De altfel, orașul în sine este considerat un adevărat muzeu. Anul trecut, peste jumătate de milion de turiști din întreaga lume au vizitat această destinație.

Aceste aspecte sunt confirmate și de oficialii locali, iar turismul este într-o continuă creștere în oraș. Nu este surprinzător faptul că Sibiul a fost desemnat și capitală culturală europeană în România. Este cu adevărat un loc deosebit.

„Întotdeauna a fost cu un pas înainte. A fost trendsetterul care a deschis turismul în România. Am fost primii care am practicat tusimul de experienţă am fost primii care am fost capitală culturală europeană din România. Credem că Sibiul bifează toate căsuţele”, a declarat Mirela Grigore, şef comunicare Primăria Sibiu, potrivit observatornews.ro.