Despărțirea momentului la Survivor România! A rămas singură: Nu mai sunt într-o relație

Este vorba despre artista Xonia, care a anunțat în luna aprilie a anului trecut că se va muta în SUA, unde va locui alături de iubitul ei, Michael. Totuși, relația dintre ei nu a funcționat iar aceasta este din nou singură.

„Eu nu mai sunt într-o relație, dar Michael a fost foarte bucuros pentru mine când a aflat că voi participa la emisiunea Survivor. Este o emisiune pe care el o urmărește în America de ani de zile și îi place la nebunie. Am rămas buni prieteni și ne susținem în continuare”, a declarat Xonia pentru viva.ro

„Nu mi-am imaginat că voi ajunge să-mi realizez visurile privind cariera artistică în România”

De asemenea, aceasta a dezvăluit pentru sursa menționată și unde se simte cu adevărat acasă, în contextul în care a fost născută și crescută în Australia.

„Eu sunt născută și crescută în Australia, în orașul Melbourne. Am plecat de acasă la 18 ani și am studiat mai departe muzica în America, iar la 19 ani am ajuns în România să onorez o invitație în juriu la un concurs de frumusețe care se numea Miss Diaspora și deschidea Festivalul Callatis, la Mangalia. Nu mi-am imaginat că voi ajunge să-mi realizez visurile privind cariera artistică în România, dar așa a fost să fie.

România și românii m-au acceptat și aici a devenit casa mea, cu toate că eram departe de familia mea, care locuiește în continuare în Australia. Am o relație extrem de apropiată cu tatăl, mama și fratele meu, țin foarte mult la familie. Ne auzim în fiecare zi de două ori, și asta a fost una dintre greutățile pe care le-am avut, să nu știu ce face și cum este familia mea. Întotdeauna m-au sprijinit în orice decizie pe care am luat-o și datorită lor am avut parte de succesul pe care l-am avut pe plan muzical.

Nu a contat că le-a fost greu, dată fiind distanța dintre noi, cât a contat să mă vadă pe mine fericită și să mă lase să îmi realizez visurile. Recunosc că le duc lipsa și aș vrea să fiu mai aproape de ei, mai ales că îmi doresc în viitorul apropiat să am familia mea. Una dintre fricile mele este că nu am petrecut suficient timp cu ei”, a mai spus Xonia.