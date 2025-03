George Simion continuă să dezinformeze. Acesta cere președintelui interimar Ilie Bolojan să nu trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, deși oficialii au spus în repetate rânduri că țara noastră nu va face acest lucru.

Liderul AUR i-a cerut președintelui interimar Ilie Bolojan, care se află la Paris pentru un summit despre pacea în Ucraina, să nu trimită trupe românești în Ucraina. Aceasta, deși atât Bolojan, cât și premierul Marcel Ciolacu, au subliniat de mai multe ori că România nu va lua astfel de măsuri.

Afirmațiile liderului AUR nu au însă nicio fundamentare, având în vedere că oficialii din România au clarificat în mod repetat faptul că țara noastră nu va trimite trupe pentru menținerea păcii în Ucraina.

De exemplu, după summitul de la Londra din 2 martie, liderii participanți au convenit să continue sprijinul financiar și militar pentru Ucraina până la obținerea unui armistițiu.

Mai precis, România, alături de celelalte națiuni, și-a reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina financiar și de a furniza echipamente militare. În același timp, Ilie Bolojan a subliniat necesitatea creșterii bugetelor pentru apărare în statele europene, astfel încât Europa să poată juca un rol mai semnificativ în menținerea păcii pe continent. Aceste poziții sunt conforme cu obiectivele summitului, care a subliniat importanța sprijinului militar pentru Ucraina și consolidarea securității în Europa.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan nu a făcut nicio mențiune în legătură cu posibilitatea ca România să trimită trupe în Ucraina. Dimpotrivă, imediat după summit, în cadrul conferinței de presă susținute la finalul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles (EUCO), Bolojan a exclus categoric orice implicare militară directă, subliniind ferm că România nu va trimite soldați pe teritoriul Ucrainei.

De asemenea, întrebat care este principalul obiectiv al Summitului de la Paris și ce progrese ar putea fi realizate, Bolojan a răspuns:

„Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina.

Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră”, a declarat președintele interimar pe 20 martie.