Decizie pentru proprietarii de terenuri. Începând cu 25 martie 2025, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a promulgat o lege importantă pentru sectorul agricol, care reglementează utilizarea pajiștilor permanente.

Decretul semnat vizează modificarea articolului 10 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2013, care reglementează organizarea și administrarea acestui tip de teren, dar și completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991.

Această modificare are un impact semnificativ asupra celor care folosesc pajiștile permanente, stabilind noi obligații pentru beneficiarii fondurilor europene.

Conform noii reglementări, atât persoanele fizice cât și cele juridice care dețin sau utilizează aceste terenuri vor trebui să asigure anual o încărcătură minimă de 0,3 unități vitale pe metrul pătrat (UVM/ha) pe perioada de pășunat.

Acest lucru este necesar pentru a putea accesa plăți pe suprafață din fondurile europene destinate agriculturii.

Totodată, legea stipulează că aplicarea amenajamentelor pastorale va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2026.

Aceste reglementări sunt menite să susțină o gestionare sustenabilă a pajiștilor, în acord cu normele europene, și să contribuie la protejarea mediului înconjurător, în special prin gestionarea corespunzătoare a resurselor naturale.

Astfel, proprietarii și utilizatorii terenurilor vor trebui să se adapteze la aceste cerințe, având în vedere că fondurile europene sunt esențiale pentru susținerea activităților agricole și dezvoltarea sectorului.

UDMR a reușit să obțină prelungirea cu încă un an a termenului pentru realizarea amenajamentelor pastorale, oferind astfel fermierilor români un sprijin esențial pentru a accesa subvențiile pentru pășuni în anul 2025. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul Magyar Lorand, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură.

Legea actuală impune utilizatorilor de pajiști, fie că sunt persoane fizice sau juridice, să realizeze anual lucrări de întreținere a pășunilor. În același timp, consiliile locale trebuie să elaboreze amenajamente pastorale pentru fiecare pajiște aflată pe teritoriul lor administrativ. În ciuda intențiilor reglementării, autoritățile locale au întâmpinat dificultăți semnificative în identificarea și angajarea specialiștilor necesari pentru elaborarea studiilor și analizelor corespunzătoare.

Aceste probleme logistice și de personal au determinat amânarea termenului de implementare a amenajamentelor pastorale încă din 2018. În acest context, s-a considerat necesar să se acorde un nou termen, astfel încât fermierii să poată beneficia în continuare de subvențiile europene fără a întâmpina penalități.

„Potrivit reglementărilor actuale, există obligația utilizatorilor de pajiști, persoane fizice și juridice, de a asigura anual lucrări de întreținere a pajiștilor. De asemenea, obligă consiliile locale să elaboreze amenajamente pastorale pentru pajiștile aflate pe raza teritorială a localităților.

Date fiind dificultățile cu care s-au confruntat autoritățile locale în identificarea specialiștilor care să întocmească studiile și analizele aferente, obligația aplicării lor a fost amânată an de an, începând cu 2018. Am considerat necesară prelungirea termenului de amânare cu încă un an, astfel încât fermierii să nu piardă subvențiile începând cu 1 ianuarie 2025”, a declarat deputatul Magyar Lorand.