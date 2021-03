Alexandra Stan vine în această seară la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la 23:15, la Kanal D. Este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cu un palmares impresionant al hiturilor, ce au cunoscut succesul atât în țară, cât și în afara ei. Alexandra Stan a impresionat publicul din România și prin participarea sa recentă în show-ul fenomen “Survivor România”.

Denise Rifai mărturisește că a fost surprinsă plăcut de întrevederea cu Alexandra Stan și că a descoperit-o pe tânăra artistă într-o nouă lumină.

În emisiunea din această seară, Alexandra Rifai va primi mai multe întrebări despre viața sa atât personală, cât și profesională. “Ai cunoscut faima multe prea devreme?”, “Suferi de vedetism?”, “Îți plac băieții răi?”, “Ai vrut să te sinucizi?”, “Câți bani ai câștigat până acum?”, “L-ai urât pe tatăl tău?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate Alexandrei Stan, în ediția din această seară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată la 23:15, la Kanal D!

Alexandra Stan a participat, recent, la emisiunea ”Survivor România”. Aceasta a povestit că show-ul a ajutat-o să depășească foarte multe frici și că mulțumește că a avut oportunitatea de a participa la o astfel de misiunea.

Ea a mai spus că, pe tot parcursul show-ului, i-a fost dor de oamenii dragi ei și că și-ar fi dorit să trăiască acestă experiență alături de ei. Chiar dacă a fost nevoită să părăsească concursul, artista a povestit că nu-i pare rău pentru că și-a demonstrat cât este de puternică.

„Am avut probleme de sănătate, eu am un singur rinichi și, la un moment dat, începusem să mă umflu destul de tare, rețineam apa, am avut probleme și cu stomacul și am fost de două ori la spital. Am avut și un dereglaj hormonal, însă problemele s-au rezolvat”, a mai detaliat artista.