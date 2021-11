Denise Rifai a rupt tăcerea. Vedeta a dorit să-și prezinte poziția sa legata de presedintele PNL, Florin Cîțu, și de modul în care s-au întors lucrurile în ceea ce-l privește.

„A. Si ca sa nu mai prelungesc asteptarea celor care abia asteapta pozitia mea legata de presedintele PNL, #FlorinCitu, si de modul in care s-au intors lucrurile, o sa ma exprim foarte concis.

Stau si ma intreb Cam cat si Pana unde vor mai merge atacurile la adresa presedintelui PNL. Mai nou, nimic din tot ce face nu scapa necriticat “dur” in spatiul public si nimic nu e bine. Am citit cu mare uimire ca nici macar nominalizarea generalului Ciuca, nu e in regula. :))) si ca de fapt, #FlorinCitu arata ca nu mai e el “favoritul” presedintelui Iohannis. :))))”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Pe cine deranjează Florin Cîțu

Ea a punctat tot ce s-a petrecut pe scena politică, vorbind inclusiv de nominalizarea lui Nicolae Ciucă. Stau și mă întreb cu ce deranjează omul ăsta așa de mult și pe cine – au fost cuvintele scrise de vedeta tv. .

„Sa explicam putin. Deci in contextul in care PSD a depus o motiune de cenzura impotriva guvernului FlorinCitu si au declarat peste tot ca premierul aliantei PSDPNL nu poate fi in ruptul capului tot FlorinCitu, presedintele PNL a inaintat o nominalizare, cea mai in acord cu dorinta presedintelui Iohannis, pentru un scenariu de acest tip, in care trebuie gasita o solutie pentru ca Romania sa aiba totusi un Guvern. Dar, evident, Nici asa nu e bine!

Mai mult, acelasi FlorinCitu, i a dat colegului sau de partid puteri depline pentru Guvernul pe care-l va conduce. Evident ca nu e bine! Stau si ma intreb cu ce deranjeaza omul asta asta asa de mult?! Si pe cine?! :))) Ne vom lamuri”, a comentat Denise Rifai.

PSD ar putea face singuri Guvern

Până atunci însă, a spus ea, privind rezultatele parțiale ale negocierilor și ministerele atât de slabe care i-ar reveni PNL, trebuie sa marturisesc că nu înțeleg nimic din actualele negocieri.

„Așa cum nu inteleg de ce un partid ca PSD, cu atat de multa putere in absolut toate sondajele de opinie, nu intra la guvernare cu premier Marcel Ciolacu. Oamenii astia, ca ne place sau nu, au 40% in toate sondajele. Iar pe un scenariu de anticipate, 45%. Asta inseamna ca, la masa cu udmr si minoritati, PSD ar putea face singuri Guvern!”, a mai spus vedeta TV.

Denise Rifai e categorică: Eu nu cred în rotativă!

Ea a continuat să se întrebe de ce în acest context politic atât de favorabil PSD, de ce PSD ar ceda Guvernarea colegilor de la PNL?

„Nu conteaza ca Psd ia acum un numar de ministere mai puternice. Repet. De ce ar ceda Guvernarea PSD unui premier de la PNL???! Ma tem ca exista niste jocuri politice mult mai sofisticate, pe dedesubt, pe care, cu siguranta, la un moment dat le vom Intelege. Sper, cel putin!

Ps. Eu nu cred in rotativa! Cum adica un premier in functie sa si mai dea vreoadata demisia???! Sigur deci, peste un an jumate, vom vedea O noua Motiune de Cenzura, depusa de psd impotriva guvernului PSDPNL, condus de generalul Nicolae Ciuca. Deci. Revin si reiau. De ce PSD nu intra acum la Guvernare cu Premier Marcel Ciolacu????!”, a conchis Denise Rifai.