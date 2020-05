”Am vazut ca e bucurie mare intr-o anumita tabara din PSD datorita pozei cu Orban, la spritz, cu colegii de partid, de ziua lui, in biroul de la Guvern.

Mai baieti, chiar asa???! Chiar toti aveti memorie selectiva de va amintiti doar ce va convine???!

As fi inteles uimirea si revolta, daca ar fi venit din partea unor neprihaniti, daaaaar, TOTUSI!!!!!”, și-a început mesajul jurnalista Denise Rifai.

”Eu m-aș fi pitit sub masă”

”La ce activitati au avut loc in aceste birouri, in mandatele Domniilor voastre, eu M as fi pitit rau sub masa, de frica unor poze cu muuuult mai interesante.

Sau mergeti pe principiul “hotul neprins, negustor cinstit”???!

Simt asa cum m-apuca nervii aia mari si iar imi aduc aminte de cocul Veorikai….”, a mai adăugat aceasta.

PSD, preocupat de economia țării

”Ps. Aoleu, stati c am uitat! Pe baietii de la psd i a apucat, de fapt, grija economiei romanesti, aia pe care ei au bagat-o in procedura de deficit excesiv, exact inaintea pandemiei Covid”, a fost mesajul acesteia.