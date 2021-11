Jean de la Craiova, dezvăluiri uluitoare, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Artistul, în vârstă de 51 de ani, a făcut dezvăluirii inedite în ceea ce privește viața personală și cariera sa. Născut și crescut în cartierul bucureștean Pantelimon, viața lui Jean de la Craiova a fost una plină de suișuri și coborâșuri, artistul trăind o copilărie grea, marcată de sărăcie. Când avea doar de 12 ani, părinții artistului s-au despărțit, iar acesta, împreună cu cei trei frați ai săi, au rămas în grija mamei.

“(…) Părinții mei s-au despărțit, iar eu și frații mei am rămas cu mama. Cu un singur salariu era foarte greu să te ții și de școală. (…) Nu mai făcea față mama! Fiind mic mi-am dat seama că mai trebuie <ceva>. În blocul în care stăteam era un magazin de mobilă unde m-am dus să muncesc; m-am rugat, pur și simplu, să fac orice, pentru 25 de lei pe zi. Veneam de la școală, fugeam la mobilă, strângeam hărtii, cartoane, măturam (…) Cu bănuții treceam strada, unde era un aprozar, și luam ce puteam, cartofi, fasole, să ne facă mama de mâncare”, a povestit artistul.

Anii au trecut, iar astăzi, Jean de la Craiova este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de manele. Succesul artistului a adunat, de-a lungul timpului, milioane de fani iar melodiile sale au înregistrat milioane de vizualizări pe YouTube.

Cunoscut drept un împătimit al jocului Loto, dar și al jocurilor de noroc, în general, Jean de la Craiova a mărturisit câți bani a risipit până acum pe <pasiunile> sale.

“(…) Prefeam să mă relaxez acolo, decât să merg în nu știu ce club (…) Cu pierderile am fost calculat; aveam, spre exemplu, o suma de la care plecam. Îmi spuneam <Măi, ăștia îi am!> și intram în joc. Aveam 20 milioane, 15 milioane (lei vechi-n.r.). Și 30 am pierdut, dar rar, foarte rar (…)”, a mai povestit artistul la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.