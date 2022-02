A fost dat afară fără niciun fel de explicație: Suntem stupefiați

În acest context, Ştefan Bâlici a explicat pe pagina sa de socializare că a depus o contestație. Totuși, aceasta a fost respinsă „fără argumente”.

„Am aflat în seara aceasta că Ministrul Culturii a numit un nou director general la Institutul Național al Patrimoniului, cu începere din data de 23 februarie, când mandatul meu interimar la conducerea institutului încetează.

Nu am alte detalii, nu cunosc nici motivele și nici analizele pe baza cărora este luată această decizie. Activitatea mea la INP este rezumată în raportul de final de mandat, prezentat Ministerului Culturii și prezentat public în data de 17 decembrie 2021. Acest raport a fost evaluat cu o notă sub 9, ceea ce a permis ministerului să nu inițieze negocierea unui nou mandat. Am contestat evaluarea, ca fiind incorectă și neprocedurală, iar contestația a fost respinsă fără argumente. În aceste condiții ministrul este liber să numească un conducător interimar, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director general.

Anii de activitate la INP alături de o echipă dedicată, în creștere semnificativă de capacitate, au condus la redefinirea instrumentelor de finanțare pentru monumentele istorice – Programul național de restaurare a monumentelor istorice (PNR) și Timbrul monumentelor istorice (TMI) – care sunt acum fundamentate pe principiile internaționale ale protejării patrimoniului și gestionate prin mecanisme care asigură transparența, eficiența și calitatea. Peste 100 de ansambluri și monumente istorice dintre cele mai importante sunt incluse în PNR (doar o parte primind finanțare) și au lucrări de proiectare sau de execuție în pregătire sau în desfășurare – ex. Ansamblul Castelului Peleș, Cetatea Sighișoara, Situl arheologic Sarmizegetusa Regia, biserici săsești fortificate, biserici de lemn. Peste 60 de proprietari și administratori de monumente istorice au primit finanțare în urma primelor două apeluri prin programul TMI, iar alți 70 au înaintat solicitări care sunt în evaluare în cadrul apelului curent, 2022”, a scris Ştefan Bâlici pe Facebook.

A fost realizată o petiție prin care se cere revocarea deciziei

În urma demiterii, mai mulți arhitecți și anumite ONG-uri din România au creat o petiție, prin care cer ministrului Culturii să revoce decizia. Trebuie menționat că aceasta a adunat peste 3.000 de semnături în doar câteva ore.

„Suntem stupefiați de înlocuirea din funcție a domnului arhitect Ștefan Bâlici de la conducerea Institutului Național al Patrimoniului, un profesionist dedicat care a susținut întotdeauna proiectele dificile, a construit neîncetat instrumente, programe și strategii prin care susținerea patrimoniului să devină accesibilă în cercuri cât mai largi. Sub conducerea lui Ștefan Bâlici, INP a devenit o instituție a statului transparentă, dinamică, modernă.

Pro Patrimonio se raliază tuturor vocilor din domeniu ce susțin păstrarea în funcție a domnului Ștefan Bâlici și demisia ministrului culturii, Lucian Romașcanu. Instituțiile statului nu vor funcționa niciodată în slujba interesului public câtă vreme vor fi conduse de oameni fără competențe profesionale relevante în domeniile pe care le conduc”, au scris reprezentanții fundației pe pagina de Facebook.