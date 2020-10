E haos total în PSD. După ce Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu și-au dat demisia din partid după ce nu au mai fost puși pe lista la alegerile parlamentare din decembrie, a venit rândul altui lider să spună adio PSD-ului. După 26 de ani, parlamentarul a plecat din partid și a dezvăluit și pentru ce funcție va candida.

Demisia momentului în PSD

Este vorba despre deputatul Cătălin Mitralieră Rădulescu. Chiar acesta a anunţat că s-a înscris în Partidul Ecologist Român (PER), deşi nu i-a fost uşor după 26 de ani de viaţă politică în PSD. Mai mult, cel poreclit Mitralieră a spus că nu va fi uşor ca PER să treacă pragul de 5% necesar intrării în Parlament.

Și-a lăuat însă noii colegi despre care a spus că sunt nişte luptători. Rădulescu a dezvăluit că Marcel Ciolacu l-a îndepărtat, atât pe el, cât şi pe Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Codrin Ştefănescu şi Ecaterina Andronescu şi alţi peste 100 de de parlamentari de pe listele de candidaţi la alegerile generale. Totul pentru că aceștia s-ar fi opus „votării stărilor de alertă şi carantinării românilor suspicionaţi de coronavirus”.

„Dragi foşti colegi parlamentari, primari consilieri şi membrii Psd , dragi romani şi prieteni dragi , săptămâna trecută ,deşi mi-a fost foarte greu ,ca după 26 de ani de viaţa politica in Psd sa fac alt pas , m-am înscris împreuna cu prietenii mei , Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu in Partidul Ecologist Roman ( PER).

Nu spune nimeni ca va fi uşor sa facem 5% sa intram in Parlament, însă suntem luptători , suntem unii din cei mai vocali şi mai patrioţi parlamentari şi ne vom exprima din nou , aşa cum in Psd-ul confiscat de securişti şi pus la picioarele lui Iohanis şi ale ambasadorilor străini , nu ne-am mai putut exprima !

Conducerea inculta , analfabeta şi securistica , a Psd -ului , a eliminat de pe listele parlamentare 90% din actualii parlamentari , intelectuali ( profesori , jurişti , economişti , medici , ingineri ) , colegi tineri sau mai in vârsta pe care i-am cunoscut şi preţuit şi care acum un mandat sau mai multe mandate , s-au înregimentat , crezând intr-o conducere care preţuia meritocratia şi profesionalismul”, a scris Cătălin Rădulescu pe o rețea de socializare.

Sursa foto INQUAM / Sabin Cirstoveanu