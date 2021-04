Delia a uimit pe toată lumea. Chiar mama vedetei este cea care a făcut dezvăluiri uimitoare în legătură cu fiica sa.

Gina Matache a povestit într-o emisiune de televiziune despre surprizele la care a avut parte, din partea Deliei.

După ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, Gina Matache a decis să se lase răsfățată de fiica ei, Delia, astfel că a acceptat invitația artistei de a merge în diferite locații exclusiviste din lume și să se relaxeze.

Mama Deliei a vorbit cu lux de amănunte despre sejurul de vis de care a avut parte alături de tatăl fiicelor ei, Delia, cât și de ginerele ei, Răzvan Munteanu.

Potrivit spuselor sale, în timpul vacanțelor din Dubai, Maldive și Egipt s-a simțit ca un copil care descoperă lucruri noi și care încearcă fel și fel de lucruri pentru prima dată.

Entuziasmată din cale-afară de sejurul de vis de care a avut parte alături de cele mai dragi persoane din viața ei, Gina Matache a recunoscut că s-a distrat foarte tare și că și-ar fi dorit ca vacanța să nu se mai termine.

”În Dubai am stat o săptămână. A fost superb, a fost vis. Au luat copiii o vacanță în care să nu stăm doar într-un singur loc, am bifat mai multe locații. Am fost cu Delia și cu Răzvan.